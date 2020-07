Kelly Preston, der er gift med skuespilleren John Travolta, er død efter flere års kamp mod brystkræft.

Skuespilleren Kelly Preston er død af brystkræft. Hun blev 57 år.

Det bekræfter hendes mand, skuespilleren John Travolta, i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Det er med tungt hjerte, at jeg må fortælle jer, at min smukke kone, Kelly, har tabt kampen mod brystkræft, skriver John Travolta.

- Hun har kæmpet en brav kamp med støtte og kærlighed fra så mange mennesker.

Kelly Preston døde søndag morgen efter et sygdomsforløb på to år, skriver det amerikanske ugeblad People.

Hun efterlader sig sin mand og deres fælles børn - en datter på 20 år og en søn på ni år. Derudover havde de to en søn, der døde som 16-årig i 2009.

John Travolta skriver i sit opslag på Instagram, at han og familien vil trække sig tilbage den kommende tid for at sørge.

- Jeg vil sætte noget tid af til at være der for mine børn, som har mistet deres mor. Så tilgiv mig på forhånd, hvis ikke I hører fra os for en tid, skriver han.

Kelly Preston er kendt for sine roller i film som "SpaceCamp" fra 1986, "Jerry Maguire" fra 1996 og "For Love of the Game" fra 1999.

/ritzau/