For skuespiller Sarah Boberg er kroppen et arbejdsredskab, og derfor holder hun den stærk med både løb, svømning og yoga.

Blå bog Sarah Boberg, 54 år. Skuespiller og aktuel i teaterstykket ”Se på mig, når jeg taler til dig” på Husets Teater.

Hvad er sundhed for dig?

»Helt konkret, at man er rask og frisk og kan gøre det, man vil. Men det er også noget indre – at man kan mærke sig selv, andre mennesker og verden omkring sig. Jeg tror, det er vigtigt, at man lytter til sin krop, for den kan fortælle en rigtig meget om, hvad man har brug for. Og så skal man passe på sig selv. Med det mener jeg også at pleje sit velvære. Spis noget god mad, drik noget rødvin, og vær sammen med nogle venner – det er også en måde at være sund på. Men alt med måde. Man skal hverken dyrke motion eller drikke vin hele tiden.«



Har dit forhold til sundhed ændret sig gennem tiden?

»Jeg har altid været meget aktiv. Både da jeg var barn, men selvfølgelig også med mit arbejde. Men man bliver jo ældre og stifter kendskab med nogle sygdomme og skavanker, så det er blevet vigtigere for mig at holde mig stærk, for jeg er meget afhængig af min krop på grund af mit arbejde. Jeg passer helt klart bedre på mig selv nu. Før i tiden, fordi jeg også dyrkede meget sport, tillod jeg mig ikke at sove nok, men den går ikke mere.«



Hvordan holder du dig i god fysisk form?

»Jeg laver yoga, løber, svømmer og går ture. Jeg har lige været i Finland og optage, og midt inde i Helsinki kan man svømme i en opvarmet swimmingpool, gå i sauna og så hoppe i det kolde vand. Det var helt fantastisk. Jeg løb også nogle ture, for det er en god måde at opdage en ny by på.«

Har du en vane, du gerne vil ændre?

»Jeg vil gerne blive bedre til at falde i søvn. Det er jeg enormt dårlig til, og det har jeg altid været. Jeg kommer til at ligge og læse eller se film og kommer bare ikke i seng tidligt nok. Og så elsker jeg alt, hvad der er salt, og jeg tror ikke, man bør spise så meget af det, som jeg gør.«



Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Det bedste er at have god tid om morgenen til at drikke min kaffe. Når jeg skal meget tidligt op, så forsøger jeg at stå op i rigtig god tid, for ellers får jeg ikke mig selv med ud ad døren. Jeg vil gerne lige sidde med en avis eller kigge ud ad vinduet og samle tankerne.«

