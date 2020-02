Jussie Smollett afviser, at han arrangerede, at to brødre overfaldt ham og hældte blegemiddel ud over ham.

Skuespilleren Jussie Smollett har mandag ved en domstol i Chicago nægtet sig skyldig i at have iscenesat en hadforbrydelse mod sig selv og dernæst have afgivet falsk forklaring til politiet.

Smollett er blandt andet kendt fra tv-serien "Empire", og ifølge anklagemyndigheden har skuespilleren planlagt overfaldet for at få en bedre løn.

Under mandagens retsmøde udtalte Jussie Smollett sig ikke selv om anklagerne mod ham. Han talte kun, da dommeren stillede ham en række procedurespørgsmål, hvortil han svarede "Ja, hr.".

Det var Jussie Smolletts forsvarer, Tina Glandian, der oplyste, at Smollett nægter sig skyldig i anklagerne mod ham.

Han er mandag blevet løsladt mod en kaution på 20.000 dollar, svarende til cirka 137.400 kroner.

Han er sort og homoseksuel, og for omkring et år siden blev han mistænkt for at lyve om et racistisk og homofobisk overfald for at fremme sin karriere.

Under overfaldet skulle han have fået en løkke om halsen, være blevet kaldt racistiske og homofobisk skældsord og fået hældt blegemiddel ud over sig.

Gerningsmændene - et brødrepar - skal have råbt: "Det her er Maga-land" - en henvisning til USA's præsident, Donald Trumps, slogan "Make America Great Again".

Men det er Smollett selv, der planlagde episoden, mener politiet. Han skulle have betalt brødreparret 3500 dollar, svarende til omkring 24.000 danske kroner, for at udføre overfaldet.

Den konklusion nåede politiet frem til ved at gennemgå overvågningsoptagelser, at afhøre brødreparret og ved at se en sms-korrespondance mellem Smollett og brødrene.

Smollett planlagde hadforbrydelsen, fordi han var utilfreds med sin løn i "Empire", mener anklageren.

Anklagen om at iscenesætte overfaldet blev egentlig droppet for 11 måneder siden.

Men dengang blev sagen mod den 37-årige amerikanske skuespiller ikke behandlet ordentligt. Det har særlig anklager Dan K. Webb fortalt, i forbindelse med at sagen blev genoplivet.

