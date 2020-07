Skuespiller Julie R. Ølgaard gider ikke slå sig selv oven i hovedet, når det kommer til sundhed. Hun balancerer med intensiv boksning og masser af søde sager.

Hvad er dit forhold til sundhed?

»Jeg har altid trænet meget, og jeg er især vild med at bokse. Jeg kan godt lide følelsen af at være stærk. Når det er sagt, så er sundhed for mig også at grine og være glad. Jeg er god til at mærke efter i mig selv, om jeg føler mig tilpas, og det handler ikke om, hvordan andre ser mig, men hvordan jeg har det i min krop og mit hoved.«

Hvordan holder du dig i form?

»Kunne jeg bokse hver dag, så gjorde jeg det. Jeg har dog to børn, så det sker ikke. Men jeg bokser gerne fem gange om ugen, så det er virkelig noget, jeg prioriterer og gerne planlægger min uge efter.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Det er klart, at jeg elsker slik, kage og rødvin. Jeg har virkelig en sød tand. Jeg synes ikke, livet er sjovt, hvis jeg ikke må spise og drikke det, jeg har lyst til. Bland selv-slik er nærmest den største lykke i mit liv overdrivelse, overdrivelse fremmer forståelsen. Derfor er det også meget godt, at jeg elsker at træne, fordi jeg ved, at jeg ikke bare kan spise, hvad jeg vil, ligesom dengang jeg var tyve.«

Hvad er din tilgang til dine børn i forhold til sundhed?

»Jeg vil helst have, at de får økologisk. Det går jeg mere op i, end jeg nogensinde har gjort til mig selv. Når det er sagt, så er jeg ikke super firkantet med sukker og is, hvilket har gjort, at min ældste har et ret afslappet forhold til søde sager. Han kan få en kage, men gider måske ikke altid spise den hele, og når han får et lille stykke chokolade, så har han optur over det ene stykke, men plager så heller ikke om mere.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Min søde tand! Is og chokolade er mine største syndere, og hvis jeg ikke er striks med, at det ikke må blive åbnet eller komme med ind i stuen, så går det ikke. Jeg er ikke typen, der kan tage ét stykke og lade resten ligge. Det er hele pladen eller intet. Jeg beundrer virkelig de mennesker, der har evnen til at stoppe.«

Dit bedste råd til sundhed?

»Ikke at slå sig selv i hovedet, når man gør noget, der ikke var en del af 'planen'. Op på hesten og videre, for det er jo ikke det lille fejltrin, der vælter læsset. Da jeg var gravid, lovede jeg mig selv, at jeg skulle være bedre til at værdsætte min krop og dens frihed, også selv om den i perioder havde tre kilo mere end normalt.«

BLÅ BOG Julie R. Ølgaard, 38 år og skuespiller.

Kendt fra blandt andet Nipskanalen og diverse film og tv-serier.

Gift med Gustav Muus og mor til børnene Cooper på 3 og Roxie på knap 1 år.

Aktiv på @julie.r.olgaard på Instagram.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.