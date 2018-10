For Esben Dalgaard er standarddansene, hvor han kan føre Mille Funk, et højdepunkt i "Vild med dans".

København. Der var nerver på højkant, da skuespilleren Esben Dalgaard og hans partner Mille Funk reddede skindet og gik videre efter en omdans mod Eurovision-vinderen Emmelie de Forest og hendes partner, Frederik Nonnemann i "Vild med dans".

For danserinden Mille Funk var det første gang, hun klarede skærene og ikke måtte sige farvel efter at have taget endnu en tur på gulvet.

- Jeg har aldrig stået i denne her situation før, jeg har aldrig overlevet en omdans, så det har også været svært at tro på, at det kunne lade sig gøre.

- Men jeg tror, at vi i næste uge skal prøve at lade være med at tænke for meget over, at vi har været i omdans, for det hjælper os ikke, siger Mille Funk.

Næste uge skal parret danse slowfox, og det glæder Esben Dalgaard.

- Det er en af de svære standarddanse, men min allerbedste yndlingsdans var wienervalsen, for jeg har det godt med det der romantiske mode. Det ser jeg frem til, siger han og uddyber:

- Jeg kan godt lide attituden (i standarddansene, red). Jeg har Mille tæt på, og det giver følelsen af at føre på en helt anden måde, end latindansene gør.

- Når man kommer og er helt blank på at danse, så er det en sindssygt speciel følelse at mærke, at det er mig, der fører hende rundt i dansen, siger han.

Der er nu syv par tilbage i "Vild med dans".

/ritzau/