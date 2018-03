Der bliver malet med større penselstrøg i Netflix-serien "The Rain" end i dansk tv, fortæller skuespillerne.

København. I efteråret gik et kuld danske skuespillere på arbejde i en lavloftet labyrint af gange og små rum for at optage den allerførste danske Netflix-satsning.

Serien "The Rain", der snart har premiere, er blandt andet optaget i de gamle tv-studier i Søborg ved København og ved Museet for Søfart i Helsingør og handler om en flok overlevende, efter at en virus har slået størstedelen af befolkningen i Skandinavien ihjel.

Rollelisten består blandt andre af Mikkel Boe Følsgaard, Alba August og Jacob Lohmann, og de kan godt mærke, at det er en stor opgave, de er kommet på.

- Jeg har ikke prøvet at være med i noget før, hvor der er sådan en apokalyptisk dimension og det er rigtig interessant, fortæller Jacob Lohmann.

At det er Netflix der står bag serien, betyder at der er et større råderum både økonomisk og kreativt.

- Vi laver meget green screen og scener, hvor man skal forestille sig ting, og man kan mærke, det bliver fedt. Der er en helt anden pose penge og "det gør vi bare"-mentalitet, som er fed at være med til, siger han.

Han bliver bakket op af Mikkel Boe Følsgaard:

- Vi fornemmer selvfølgelig, at der er nogle økonomiske kræfter bag, der gør at man kan lukke Rådhuspladsen og Langebro. Sådan nogle ting gjorde vi ikke i "Arvingerne", siger han og smiler.

Ifølge producer Christian Potalivo, der blandt andet har tv-serien "Dicte" på sit cv, er beløbet, Netflix satser på "The Rain" dog ikke astronomisk.

- Men der er alle mulige gode intentioner og fuld opbakning til det, vi laver, og det gør, at man kan tro mere på det, man gør og disponere tingene rigtigt.

- Netflix har sagt, at vi ikke skal være bange for at give den fuld gas. Den note har jeg aldrig fået før. Det er skidesjovt at få lov at male med en stor pensel, siger han.

Manuskriptet til serien står Jannik Tai Mosholt, der før har lagt pen til serier som "Borgen", "Rita" og "Bedrag", bag. Han nyder at få lov at arbejde med helt andre briller på.

- Når man laver noget til DR og TV2, så er der nogle tanker og krav til, hvad det generelle publikum vil have. Når man arbejder med Netflix, arbejder man med et globalt perspektiv, så manegen er større, siger han.

"The Rain" får premiere den 4. maj.

/ritzau/