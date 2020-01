Ved Robert-uddelingen gav skuespiller Esben Smed prisen som Årets Mandlige Hovedrolle videre til Daniel Rye.

Skuespiller Esben Smed kom med en overraskende udmelding, da han søndag aften gik på scenen ved Robert-uddelingen for at modtage prisen for Årets Mandlige Hovedrolle for filmen "Ser du månen, Daniel".

I filmen portrætterer Esben Smed fotografen Daniel Rye, som sad gidsel hos Islamisk Stat i 398 dage, og fra scenen fortalte skuespilleren, at han havde besluttet at give sin pris videre til ham.

- Jeg havde faktisk tænkt, at den (prisen, red.) skulle hjem og stå hos dig, Daniel, sagde Esben Smed henvendt til Daniel Rye, som var med ham på scenen.

- Så har jeg en undskyldning for hver gang, jeg kommer og skal have kaffe, tilføjede Esben Smed, hvorefter publikum rejste sig og gav et stående bifald.

At Daniel Rye skulle prisen, var ikke noget, de to havde aftalt, fortalte Esben Smed efterfølgende.

- Jeg havde tænkt, at hvis jeg kom derop, og jeg vandt den, så skulle han have den, men Daniel vidste det ikke.

- Daniel har været en stor hjælp. Uden ham havde der ikke været nogen film, sagde Esben Smed.

"Ser du månen, Daniel" er en skildring af Daniels Ryes kamp for overlevelse under fangenskabet i Syrien og en fortælling om, hvordan hans familie hjemme i Danmark kæmper for at få ham løsladt.

Filmen vandt tre priser ved søndagens Robert-uddeling og modtog derudover Publikumsprisen.

Filmens instruktør Niels Arden Oplev var glad for at have Daniel Rye med til prisuddelingen.

- Det er helt fantastisk at have ham med i aften. Han var også med til premieren, og han har været en kæmpe støtte på den her film.

- Derfor betyder det også enormt meget, at det er en film, han er glad for, med alt det han har været igennem, sagde Niels Arden Oplev.

Han mener, at der følger et stort ansvar med, når man laver en film om virkelige menneskers liv.

Det mærkede Esben Smed også, da han skulle spille den danske fotograf.

- Der er en anden alvor omkring det. Når der er et rigtigt menneske bag, gør det, at man strammer sig ekstra an, fortalte Esben Smed.

Foruden prisen for Årets Mandlige Hovedrolle vandt filmen også priserne for Årets Kvindelige Birolle og Årets Adapterede Manuskript.

/ritzau/