Han har kaldt Kevin Spacey 'modbydelig' og anklaget ham for overgreb.

Men blandt venner jokede samme spirende skuespiller om at have sex med Oscar-vinderen.

Det indrømmede han mandag i den verserende retssag mod 63-årige Spacey, som nyhedsbureauet AP dækker i London for tredje uge i træk.

»Det var blevet en stående joke, og jeg legede med på den,« forklarede manden.

Spacey afviser kategorisk en lang række anklager om seksuelle overgreb, som fire mænd hævder, at Hollywood-stjernen skulle have begået mod dem i perioden mellem 2001 og 2013, da han var chef i teatret Old Vic.

Den fjerde og sidste mand forklarede mandag, at Spacey i 2008 inviterede ham op i sin lejlighed i London og tilbød øl, pot og pizza, før han angiveligt gav ham oralsex mod hans vilje.

»Jeg vågnede op, mens det skete,« forklarede manden, som også insinuerede, at Spacey havde bedøvet ham.

Spaceys advokat har antydet, at de anklagende mænd er ude efter skuespillerens penge.

I retten mandag kom det således også frem, at manden valgte at sagsøge Spacey, efter en amerikansk advokat havde fortalt ham, at han kunne score 10 millioner dollar.

Manden afviser at have opdigtet anklagerne for at tjene penge, efter han i flere år har haft problemer med gambling og kæmpet så meget med økonomien, at han har måttet leve af lån fra venner og familie.

Han afviser også, at han har holdt kontakten med Spacey i fire måneder, efter hændelsen skulle være foregået. Det er på trods af, at opkald og beskeder fra Spaceys telefon viser det modsatte.

Undervejs i efterforskningen nægtede manden indledningsvis at udlevere data fra sin telefon og sociale medier til politiet. Han afviser at have hindret efterforskningen, selvom hans data fra perioden ikke var at finde, da politiet endelig fik adgang.

Retssagen fortsætter tirsdag foran en jury bestående af ni mænd og tre kvinder i Southwark Crown Court.

Spacey, der i øjeblikket gå fri på kaution, kan ryge i fængsel, hvis han bliver dømt. Han står overfor i alt 12 anklager om forskellige former for seksuelle overgreb.

Skuespilleren var et af de største navne i Hollywood, indtil anklager om seksuelle overgreb afsporede hans karriere. Han har blandt andet vundet en Academy Award for bedste birolle i filmen 'The Usual Suspects' og en Oscar for bedste hovedrolle i American Beauty.