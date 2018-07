Khloé Kardashians eksmand var for nylig involveret i et stort skænderi, der kunne være endt galt.

Det gik vildt for sig, da Lamar Odom tidligere på ugen spiste middag på en Hooters-restaurant i Queens. Khloé Kardashians eksmand var i selskab med en gruppe venner, og da de ville forlade stedet, endte de i et skænderi med en anden gruppe. Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt TMZ og PEOPLE.

TMZ, der breakede historien, skriver, at politiet blev tilkaldt. Vidner fortalte dem, at de to grupper begyndte at skændtes, og at dele af skænderiet blev fanget af overvågningskameraer. Men det verbale skænderi blev hurtigt til noget mere voldsomt.

Et vidne fortæller politiet, at en mand fra den anden gruppe pludselig trak en pistol frem og affyrede en række skud op i luften, hvorefter hele gruppen stak af fra stedet. Ingen blev ramt af skud, men politiet blev altså tilkaldt og gik straks på jagt efter den anden gruppe.

LÆS OGSÅ: Følgerne raser mod Kardashian-søster: Du er respektløs!

LÆS OGSÅ: Tre måneder efter fødslen: Khloé Kardashian afslører VILDT vægttab

Lovlydig borger

Ifølge TMZ er Lamar Odom ikke mistænkt for at have gjort noget forkert, og han har samarbejdet med politiet. Den samme melding har den tidligere NBA-stjernes advokat til mediet.

»Lamar gjorde intet forkert og blev ikke anholdt. Han er en lovlydig borger, og han gjorde sit bedste for at svare på alle de spørgsmål, som politiet havde til ham,« siger Saam Zangeneh til TMZ.

Lamar Odom selv har på Instagram valgt at åbne op omkring sagen. Her afviser han dog, at han har haft noget med det at gøre, og han beskylder TMZ for at lyve.

»Jeg vil gerne lade mine fans vide, at jeg er okay. Tak for alle jeres beskeder. Jeg vil forsøge at svare så mange fans som muligt. Bare lige for at dele sandheden med jer her. Jeg var bare i nærheden, da det pludselig skete, og jeg var ikke involveret på nogen måde,« skriver han til et billede på Instagram.

Lamar Odom blev gift med Khloé Kardashian i 2009. Parret blev officielt skilt i slutningen 2016, selv om de i en lang periode inden ikke havde været kærester. Skilsmissen kom få måneder efter, at Lamar Odom var ved at dø på et bordel, hvor en overdosis sendte ham i koma.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Khloé flasher ny kærlighedsring

LÆS OGSÅ: Knas i kærligheden? Kourtneys kæreste utilfreds med …

LÆS OGSÅ: Så godt eller dårligt kender Travis Kylie Jenner

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.