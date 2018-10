Det var en fattet sportskvinde, der fredag aften måtte takke af i 'Vild med dans', efter at seerne havde stemt skiløberen Laila Friis-Salling og hendes partner, Morten Kjeldgaard, ud af showet.

Laila Friis-Salling var nemlig ikke overrasket over, at det var hende, der skulle sige farvel.

»Selvfølgelig er det mega øv. Men man vidste det også godt lidt. Jeg lavede virkelig mange fejl,« siger hun om parrets jive.

»Sådan er det bare. Måske kan jeg græde i morgen, når det rigtigt går op for mig,« siger hun efter showet.

Synes du, det rigtige par røg ud i aften?

Efter dommernes point lå skiløberen og hendes partner blandt de lavest rangerende, og derfor havde de også på fornemmelsen, at de skulle danse en ekstra gang.

»Vi ved, at alt kan ske, og vi lå andensidst (efter dommernes point, red.), så vi havde forberedt os på, at vi skulle ind og give den gas i omdansen,« siger den professionelle danser, Morten Kjeldgaard.

Bookmakerne havde ellers spået, at det ville blive den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, der ville ryge ud, men sådan skulle det ikke gå.

»Rolf og Karina har ligget i bunden før og gået videre, for der sidder en masse derude bag skærmen, der virkelig bakker dem op. Derfor var det ikke en overraskelse for os, at de ikke røg i omdans,« siger Morten Kjeldgaard.

Lucy Love og Michael Olesen går videre til næste fredag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Lucy Love og Michael Olesen går videre til næste fredag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det, han er mest ked af, er at han og Laila Friis-Salling ryger ud lige før det store Knæk Cancer-show.

»Det rammer lidt hårdt at det er Knæk Cancer næste gang, for det ville vi gerne have været med til. Men vi gjorde alt, hvad vi kunne,« siger han.

'Vild med dans' sendes hver fredag klokken 20.00.

/ritzau/