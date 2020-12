Det skandaleramte spil 'Cyberpunk 2077' sagsøges nu af det globale advokatfirma for investorrettigheder Rosen Law Firm.

I en pressemeddelelse står der således, at søgsmålet sker på vegne af en række investorer, der havde investeret i spiludviklerne bag 'Cyberpunk 2077', CD Projekt Red.

Baggrunden for søgsmålet er påstået vildledende markedsføring, samt at CD Projekt Red angiveligt har undladt at være åben omkring spillets tilstand, da det blev udgivet for et par uger siden.

'Cyberpunk 2077' var et af årets største og mest ventede spil, og det fik også en fantastisk modtagelse af anmeldere.

Men anmelderne havde spillet det på pc, men da det udkom, stod det hurtigt klart, at spillet slet ikke var i samme stand på konsollerne PS4 og Xbox One.

Det var fyldt med tekniske fejl, glitches og hakkende billeder, og for nogen var det så voldsomt, at spillet nærmest ikke kunne spilles.

Spiludviklerne røg ud i noget af en shitstorm og valgte at give forbrugerne et tilbud:

De kunne udvise tålmodighed og vente på, at spiludviklerne løste problemerne, eller de kunne få pengene refunderet. Mange af de 13 millioner, som havde købt spillet, valgte sidstnævnte mulighed.

Kort efter besluttede Sony, at spillet helt skulle fjernes fra PlayStation, så det ikke længere er muligt at købe digitalt på platformen.

I søgsmålet står der, at CD Projekt Red inden udgivelsen havde gjort klar, at spillet ellers fungerede, som det skulle, på alle platforme.

Det viste sig at være usandt, og deres omdømme har nu taget skade i et sådant omfang, at det også er gået ud over investorer. Aktiekursen er faldet med 29 procent de seneste uger.

Tilbage står de polske spiludviklere nu med flere problemer, end de formentlig kan overskue. På trods af fantastiske anmeldelser og utroligt flotte salgstal står de nu med et omdømme, der er ved at krakelere, med tusindvis af utilfredse kunder, og over for et stort søgsmål, der kan koste udviklerne utroligt mange penge.

Det meldes ikke, hvor stort et beløb der sagsøges for.