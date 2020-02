Når den britiske prins Andrew snart fylder 60 år, behøver landets kommuner ikke flage, meddeler regeringen.

Det er ikke ligefrem fest og glade dage, der venter den britiske prins Andrew, når han den 19. februar fylder 60 år.

Ifølge avisen The Guardian har den britiske regering nemlig ændret proceduren for at flage på de royales fødselsdage.

Regeringen har meddelt landets kommuner - kaldet councils - at det ikke længere er påkrævet at flage på prins Andrews fødselsdag, selv om det normalt er en flagdag.

Den formelle begrundelse er, at prinsen indtil videre har trukket sig fra sine officielle forpligtigelser.

En traditionel militær forfremmelse er også udsat på bestemt tid, skriver The Guardian.

Normalt skal det britiske flag ellers hejses på offentlige bygninger, når dronningen, hendes mand og deres børn har fødselsdag.

Men det er altså ikke nødvendigt på prins Andrews fødselsdag i år.

Prinsen trak sig fra sine officielle forpligtelser i november som følge af den såkaldte Epstein-sag.

Forretningsmanden Jeffrey Epstein hængte sig selv i fængslet i august sidste år, da han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

En kvinde hævder, at hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at have samleje med prins Andrew, som er dronning Elizabeths søn nummer to og dermed nummer otte i den britiske tronfølge.

Prinsen afviser at have kendskab til kvinden.

Men et tv-interview, som prinsen gav til BBC i november, vakte stor offentlig omtale, fordi prinsen hverken kunne forklare, hvorfor han ikke afbrød kontakten til Epstein tidligere eller udtrykte særlig meget sympati med ofrene.

Herefter bad prinsen om at blive fritaget for sine officielle forpligtelser.

