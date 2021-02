Prinsesse Eugenie, der er datter af den detroniserede prins Andrew, har født sit første barn.

Den britiske monark, dronning Elizabeth, er blevet oldemor for niende gang.

Prinsesse Eugenie og hendes borgerlige mand, Jack Brooksbank, er blevet forældre for første gang.

- Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Eugenie har født en søn i dag, den 9. februar 2021, klokken 08.55 på The Portland Hospital. Jack Brooksbank var til stede, lyder det fra det britiske kongehus i et opslag på Instagram.

Her fortælles det også, at både mor og barn har det godt.

Prinsesse Eugenie er den 10. i arvefølgen til den britiske trone, og den lille ny bliver således den 11. i rækken.

Det oplyser det britiske kongehus, og nyheden er kærkommen der.

Prinsesse Eugenie er datter af den skandaleombruste prins Andrew, der er dronning Elizabeths næstyngste søn, og hans ekskone, hertuginde Sarah.

Sidste år trak den detroniserede prins sig fra sine royale forpligtelser grundet sin relation til forretningsmanden Jeffrey Epstein. Epstein afventede op til sin død en omfattende retssag efter anklager om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

En kvinde hævdede, at hun som 17-årig af Jeffrey Epstein blev tvunget til at have samleje med prins Andrew.

Prinsen har afvist at have haft kendskab til kvinden, selv om der findes billeder af de to sammen.

Prinsen er blevet beskyldt for at optræde besynderligt i medierne, for at give usammenhængende forklaringer og for ikke at stille sig tilstrækkeligt nok til rådighed i afdækningen af, hvad der er op og ned i sagen.

Siden han trak sig tilbage, har der været yderst stille omkring prins Andrew.

Da prinsesse Eugenie annoncerede graviditeten, var han blandt afsenderne i en lykønskning fra det britiske kongehus på vegne af regentparret - dronning Elizabeth og prins Philip - samt Jack Brookbanks forældre og prinsesse Eugenies fraskilte forældre.

Den 30-årige prinsesse og hendes 34-årige mand blev gift i 2018 efter syv års forhold.

/ritzau/