Nogle anmeldere er skuffede over den danske fantasyfilm. Andre mener, den ikke har noget at skamme sig over.

De danske filmanmeldere er i høj grad uenige om resultatet efter at have set "Skammerens datter 2: Slangens gave". Det står klart, når man bladrer torsdagens aviser igennem.

Den mest imponerede af anmelderne finder man i Berlingske. Her giver Stephanie Caruana filmatisering nummer to af Lene Kaaberbøls ungdomsserie fem ud af seks stjerner.

- "Skammerens Datter 2: Slangens Gave" er på alle måder voldsommere end den første. Mere dyster, mere dyb. Og flottere, skriver hun.

- Uden at ryste på hånden tager Ask Hasselbalch (instruktøren, red.) over fra Kenneth Kainz, der instruerede den første film. Hasselbalch tilføjer større landskaber (hurra for Østeuropas vilde skove!) og mere rum til skuespillerne, der får plads til ikke blot at reagere, men reflektere.

Filmen handler om Dina, der har arvet sin mors evne til at se, hvad mennesker omkring hende føler skam over.

Men Dinas ellers fredelige liv i middelalderlandsbyen varer ikke længe. For den onde fyrste Drakan har sammen med sin mor fået storhedsvanvid og vil indtage højlandet, koste hvad det vil.

Læser man Politikens anmeldelse af Dinas udfordringer, får man dog ikke ligefrem indtrykket af, at det er spændingen, der er i højsæde.

- Dina skal tilbringe kvalitetstid med sin sortemesterfar Sezuan, mens Jakob Oftebros Nico i fangenskab skal finde ud af, om han vil være oprørsleder eller ej.

- Meget mere sker der sådan set ikke i en prangende spillefilm, der indholdsmæssigt opleves som et afsnit af en tv-serie, hvor man bare skal holde en populær gryde i kog, skriver Kim Skotte, der nøjes med at give fantasyfilmen to ud af seks hjerter.

De resterende anmeldelser fordeler sig jævnt mellem top og bund. Filmmagasinet Ekko giver fire ud af seks stjerner, Ekstrabladet og B.T. giver tre ud af seks stjerner og Jyllands-Posten to ud af seks stjerner.

/ritzau/