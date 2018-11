Animationsfiguren SvampeBob Firkant er siden 1999 blevet en internationalt elsket figur. Skaberen bag, Stephen Hillenburg, er tirsdag død, 57 år, oplyser tv-selskabet Nickelodeon. Her ses en oppustelig version af SvampeBob til et thanksgiving-optog i New York. Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix