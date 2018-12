Alba har især én favorit på holdet bag kameraet, og det skaber nogle gange problemer under optagelserne.

Den 14. sæson af ‘Familien fra Bryggen’ er netop afsluttet på TV3. Sæsonen har budt på både tårer, grin og skønne øjeblikke, og mange af de sjoveste har familiens yngste medlem stået for. Alba har for alvor erobret hjertet hos de fleste af seerne, og den lille pige viser gang på gang, at hun ikke er helt uden humor.

Det er dog ikke altid lige sjovt for produktionen, som Alba er stor fan af. Især seriens fast fotograf har den lille pige kastet sin kærlighed på, og når man endnu ikke er fyldt tre år, er det ikke altid helt til at forstå, at man ikke kan tale og pjatte med produktionen under optagelserne. Det kom frem, da Realityportalen mødte familien til pressemødet forud for sæsonen.

»Henrik Rivold, vores fotograf, har faktisk været med helt fra sæson 1, og Alba kalder ham farfar,« fortalte Linse, inden hun henvendte sig til redaktionschefen på ‘Familien fra Bryggen’, der sad i nærheden af interviewet.

»Det er lidt irriterende, ikke, Nynne? Der skal klippes en del ud og rundt om det,« fortsatte Linse med et stort grin.

Ignoreres af ‘farfar’

Familien ved ikke, hvorfor fotografen har fået tilnavnet farfar af Alba, for selv om faste seere af programmet vil vide, at familien er glade for kælenavne, så er det ikke en navn, de har givet ham.

»Vi har aldrig kaldt ham farfar for sjov, og hun har ingen farfar, så det er ikke et ord, hun har hørt der. Vi ved det simpelthen ikke, men hun elsker ham og synes, han er den bedste i hele verden. Men vi ved det simpelthen ikke,« siger Linse.

Mens der er plads til sjov og spas, når der ikke bliver optaget, så skal der jo også arbejdes, så seerne kan få nogle afsnit på skærmen. Det kan Alba ikke altid helt forstå, så hun fortsætter med at lave sjov med fotografen, mens han arbejder.

»Hun synes, han er skæppeskøn, og under optagelserne siger hun: “Farfar, se mig”. Han bliver nødt til at lade være med at grine, men hun bliver ved med at lave fis med ham, og så bliver han nødt til at ignorere det, for ellers kan vi ikke bruge optagelserne. Det er så sjovt,« fortæller Linse.

Holdes væk fra rød løber

Alba er efterhånden også blevet en stjerne på de sociale medier, hvor Geggo og Cengiz ofte deler videoer af hende og hendes sjove indfald, hvilket følgerne tydeligvis elsker. Men parret har ikke planer om, at den lille pige skal have sine egne profiler på de sociale medier.

»Det skal hun ikke. Hun skal ikke være et barn og have en Instagram-profil. Det kommer på ingen måde til at ske. Respekt til alle dem, der gør det, men det er slet ikke noget for mig. Jeg er mere gammeldags, og jeg synes, at hun skal være gammel nok, før hun får sådan noget,« fortæller Cengiz til Realityportalen.

Den holdning er Geggo helt enig med ham i, og hun fortæller, at det også er helt bevidst, at parret ikke tager Alba med til diverse events.

»Det er lidt det samme som, at hun heller aldrig er med på den røde løber. Hun er med i ‘Familien fra Bryggen’, fordi vi kan stå inde for det og har lavet det i så lang tid, at vi ved, hvordan det bliver klippet,« siger hun og fortsætter:

»Hun kommer ikke til at kigge tilbage og tænke: “Hvad er det dog for noget, der er blevet vist med mig?”. Hun skal kunne kigge tilbage og få en griner og tænke, at det da er meget sjovt. Hun skal ikke kigge tilbage og se sig selv midt i et bleskift. Det er der nogle, der gør, men det må de også selv om. Sådan bliver det bare ikke med Alba.«



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Forsidefrue indrømmer kæmpe bommert: Det var en ommer

Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på



Didde afslører: Sådan er mit forhold til Martin nu