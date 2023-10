Komikeren Simon Talbot og skuespillerinden Katrine Køhler Talbot er blevet forældre for første gang.

Parret stod i april frem og fortalte, at de i seks år havde kæmpet for at få et barn – og nu er det sket.

Katrine Køhler afslører nemlig i et opslag på Instagram, at parrets 'dejlige datter er kommet til verden'.

'Jeg er på røven over hvor meget kærlighed man kan have til sådan en lille charmerende søvn-tyv.

Tak for du valgte os som dine forældre min lille skat,' skriver skuespillerinden.

Her deler hun også et billede af den lille mirakeldatter.

Det var ligeledes på de sociale medier, at parret for et halvt år tilbage i april fortalte, at Katrine Køhler var gravid.

Dengang lød det, at det kommende barn var sat til august, efter parret i seks år skulle have kæmpet for at kunne starte deres egen familie.

Simon Talbot og Katrine Køhler Talbot blev gift i 2019 efter seks års forhold. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Talbot og Katrine Køhler Talbot blev gift i 2019 efter seks års forhold. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Simon Talbot og Katrine Køhler har dannet par i et årti.

Tilbage i 2017 blev de forlovede, efter komikeren havde været på knæ, og i 2019 blev de gift ved vandet med efterfølgende fest på Hotel Vejlefjord.

Ægteparret bor sammen i et hus i Solrød Strand, hvor der altså nu er flyttet et nyt familiemedlem ind.

Katrine Køhler er skuespiller og manager for Simon Talbot, der er komiker og desuden har startet eget alkoholmærke.

Katrine Køhler har blandt andet været med i et afsnit af 'Sjit Happens' og filmen 'Talenttyven', og senest har hun været aktuel med filmen 'Wonderland Recoil' fra sidste år.

