For Simon Kvamm er bandet Hugorm et frirum, hvor han kan møde sin angst og få afløb for vilde idéer.

Hen over sommeren har der boet en hugorm under terrassen i Simon Kvamms hus i Klitmøller.

Og det har mildest talt sat den 44-årige musikers nerver på prøve.

Hugormen er ikke bare giftig, men slanger er også uden sammenligning det dyr, som Simon Kvamm er mest bange for. Og netop derfor passer navnet Hugorm rigtig godt til det nye band, han har dannet.

- For mig er der et element i Hugorm, der handler om at gå derhen, hvor man er bange for at gå hen. Hvor man synes, det er ulækkert. At møde sin angst og sin væmmelse og sin vrede med åben pande og bare gå med det, forklarer han.

Simon Kvamm annoncerede i starten af januar, at han har dannet et nyt band i samarbejde med musikerne Morten Gorm og Árni Bergmann.

På et lidt mere kuriøst plan har de to også inspireret navnet Hugorm.

- Morten hedder "Gorm" til efternavn, og Árni kommer fra Island, hvor man på fodboldstadions klapper hænderne sammen over hovedet og råber "hu!".

- Så "hu" og "gorm" blev til Hugorm, forklarer Simon Kvamm.

Endelig har hugormen i høj grad hjemme i Thy, hvor bandet blev skabt tilbage i 2017.

Det hele begyndte, da Morten Gorm i en længere periode havde siddet på sit badeværelse om natten, mens hans familie sov, og indspillet musik på sin guitar.

Han sendte musikken til Árni Bergmann, som sendte den til Simon Kvamm, og den tidligere Nephew-frontmand var fanget.

- Hugorm er kommet ind fra siden i mit liv. Det er ikke noget, jeg har planlagt.

- Det startede som noget, vi sad og legede med i Klitmøller for sjov, til følelsen af "fuck, hvor er det fedt, det er jeg nødt til at gå med" for at se, hvad det kan blive til.

- Jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at tage bandet ind på midten af min karriere og give det tid og energi og udforske det. Om vi så finder en skat for enden af vejen eller ender i en blindgyde, det vil vise sig, siger han.

Simon Kvamm ser Hugorm som et frirum, hvor han kan få lov til at bevæge sig ud i nogle nye musikalske hjørner og trække på alt det, han er rundet af i sin karriere.

Nephew. De Eneste To. Soloprojektet Vandmand og satiregruppen Drengene fra Angora.

- Det er en utrolig befrielse at gå ind i et legende rum, hvor jeg kan få lov til at spasse ud, hvilket jeg har haft brug for, men også bruge humoren, som længe har været gemt væk i mig og ikke har været så tydelig i musikken, siger han.

Når Simon Kvamm taler om at spasse ud, mener han i musikken, men i lige så høj grad på scenen.

- Jeg har alle mulige idéer, som jeg skal prøve af live. Jeg har blandt andet fået bygget et stort forstørrelsesglas på et stativ det man kalder en tv-lup, som ældre mennesker har foran deres tv for at forstørre billedet som jeg kan stå bagved.

- Når jeg bevæger hovedet, ser det sindssygt mærkeligt ud, fordi mit hoved bliver kæmpestort oven på en lille krop. Det bruger jeg i en eller to sange, så det næsten bliver mere et teaterstykke end mig, der synger. Det synes jeg, er sjovt, siger han.

Liveoptrædener bliver helt centrale for Hugorm, siger Simon Kvamm. Han opfatter primært sig selv som livemusiker.

- Jeg føler mig utrolig meget i balance, når jeg står på scenen, fordi jeg føler, at jeg kan vise, hvem jeg er på godt og ondt. Svag, stærk og alt derimellem.

- I det øjeblik jeg træder ned af scenen, føler jeg mig lidt ude af vater igen og går lidt for meget den ene vej eller den anden vej. Siger noget, som jeg ikke helt mener, pleaser lidt for meget eller er lidt for arrogant. Men så snart jeg går op på scenen doiiiing! så er jeg i vater igen, siger han.

Ud over at eksperimentere med nye liveoptrædener har Simon Kvamm også haft lyst og trang til at skrive tekster, som ikke nødvendigvis giver mening, men som er sjove.

- Med Hugorm har jeg virkelig ladet mig frigøre fra at tænke: "Hvad handler den her sang om? Hvad er budskabet?"

- Jeg snakkede en del med Peter Sommer om, at jeg godt kunne tænke mig at slippe mine tekster mere fri og komme hen til noget, der var mere abstrakt, og han havde et meget godt billede på det.

- I stedet for at jeg står med en hammer og slår på det samme punkt for at sige "den her sang handler om DET her", så er jeg en afsender, der bare hamrer rundt efter alt muligt. Men man kan stadig mærke energien,og jeg bilder mig ind, at man kan mærke, hvad sangene handler om, siger Simon Kvamm med et smil.

Hugorms sang "Siger lige ingenting" fra bandets debut-ep er et perfekt eksempel på det, fortæller han.

En del af teksten lyder:

Min hund den skider på alt hvad der er højt / mit sygesikringskort det virker lidt sløjt / får jeg mon brug for det / får jeg mon brug for dig / jeg tænker ja, men min mund siger nej

- Det giver jo ingen mening, og derfor lyder omkvædet "kan du høre, jeg siger lige ingenting". Men alligevel er der en type af frustration og vrede i sangen, siger Simon Kvamm.

Han nyder, at der plads til at slå ud med armene i det nye band.

Simon Kvamm har ofte brugt bådmetaforer i sin karriere, og han beskriver Nephew som en supertanker, der på grund af bandets størrelse kan være tungere at navigere i en ny retning.

- Hugorm er en speedbåd, som hurtigt kan sejle den ene eller den anden vej, og hvor vi hurtigt kan gå med nogle idéer, siger han.

Samtidig er der ikke nogle forventninger til, hvad Hugorm er eller skal være.

- Der er ikke nogle hits, som folk forventer, at vi spiller til koncerterne, eller nogle måder, vi skal være på. Vi skal først til at skabe, hvad bandet skal være, og det synes jeg, er en fed fornemmelse, siger Simon Kvamm.

Hugorms første ep, "Folk skal bare holde deres kæft", udkommer 24. januar.

/ritzau/