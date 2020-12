Parret dansede sig til en tredjeplads i "Vild med dans", men sæsonen har til tider været barsk.

Gennem 12 uger har skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau og dansepartneren Silas Holst været på gulvet i "Vild med dans", som kulminerede med finalen lørdag aften.

Parret er gået gennem sæsonen uden at ende i farezonen en eneste gang. Men det er desværre ikke alle, som har sendt parret sms-stemmer og opbakkende ord med på vejen.

- Vi har fået mange negative kommentarer om seksualitet og etnicitet. Det er noget, der har fyldt rundt om os, og som jeg er blevet overrasket over, og som var ved at tage pusten fra os på et tidspunkt, siger Silas Holst, som har medvirket i "Vild med dans" i otte sæsoner samlet set.

- Der har Nukâka været megagod til at holde mig oppe - og omvendt forhåbentlig også. Så det er virkelig et dejligt venskab, vi har fået os, og som dykker lidt dybere ned end bare at danse en engelsk vals, siger den professionelle danser.

Parrets freestyle i finalen var inspireret af Nukâka Coster-Waldaus grønlandske ophav og blev sparket i gang med en traditionel trommesang sunget af hende, inden de kastede sig ud i en intens pasodoble.

- Der er så mange fine grønlandske trommesange, som jeg selv bruger i mit eget band (Suluit, red.). Så det, syntes vi bare, passede perfekt nu, forklarer Nukâka Coster-Waldau.

- For mig er det det mest naturlige hele verden, og det var så dejligt at få lov til at synge, siger den 49-årige skuespillerinde.

Finalen blev dog vundet af Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og hendes partner, Thomas Evers Poulsen, efterfulgt af skuespilleren Albert Rosin Harson og hans partner, Jenna Bagge, som kom på andenpladsen.

- Vi havde faktisk lidt regnet med en tredjeplads. Vi har vidst, at vi har delt vandene med de ting, vi har gjort i løbet af sæsonen, siger Nukâka Coster-Waldau, som ikke har villet lefle for nogen eller gå på kompromis med sig selv.

- Det har været vigtigt for mig at have mig selv med i hele det her forløb, fordi det er så meget ikke-mig at være med i "Vild med dans" med pæne kjoler, høje sko og ret holdning. Silas har heldigvis bakket mig 500 procent op i, at jeg stadig skulle være mig, selv om jeg har skullet lære at stå korrekt.

Silas Holst er enig og siger supplerende:

- Selv om vi er gået den vej, vi har gået, så har Danmark alligevel givet os lov til at komme i finalen, siger han.

- Jeg er megastolt af, hvad vi lavede i finalen og synes, det er den helt rigtige måde at slutte på.

"Vild med dans" vender tilbage med sin 18. sæson i efteråret 2021.

/ritzau/