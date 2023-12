"Moulin Rouge! The Musical" får repremiere i 2025, og det stjernespækkede cast med blandt andre Silas Holst og Rasmus Bjerg går atter på scenen.

Operaen i København bliver i 2025 forvandlet til Paris anno 1899, når den ligger bonede gulve til genopsætningen af "Moulin Rouge! The Musical".

Det stjernespækkede cast bestående af Silas Holst, Rasmus Bjerg, Pelle Emil Hebsgaard, Laus Høybye og Sara Viktoria Bjerregaard vender også tilbage.

Det annoncerer One and Only Musicals i en pressemeddelelse.

Ifølge CEO og executive producer Jesper Winge Leisner er "Moulin Rouge! The Musical" en af de største succeser i selskabets historie - og også den hidtil dyreste satsning.

- Hver aften har publikum stået op og hujet og skreget i en buldrende udsolgt sal med en begejstring, jeg sjældent har oplevet. Det har været helt og aldeles overvældende, jubler han i pressemeddelelsen.

- Vi er glade og taknemmelige for, at vi nu kan tilbyde vores trofaste publikum at opleve eller genopleve musicalen i Operaens helt vidunderlige rammer, lyder det fra Jesper Winge Leisner.

"Moulin Rouge! The Musical" får repremiere 11. juli 2025.

Den havde dansk premiere i september i år i Falkoner Salen på Frederiksberg og fik flere seksstjernede anmeldelser.

"Moulin Rouge! The Musical" centrerer sig om digteren Christian, som møder en excentrisk kunstner i datidens Paris. Kunstneren skriver på et teaterstykke, som Christian er med til at færdiggøre.

Stykket er tiltænkt natklubben Moulin Rouge, og hovedrollen skal spilles af natklub-kurtisanen Satine, som falder lige så pladask for Christian, som han gør for hende.

For at finde penge til stykket allierer natklubben sig med en stenrig hertug, som kun vil punge ud, hvis han får Satine. Det bliver begyndelsen på et trekantsdrama, som ender uventet.

"Moulin Rouge! The Musical" er baseret på Baz Luhrmanns Oscar-belønnede film, som havde premiere i 2001 med Nicole Kidman og Ewan McGregor i hovedrollerne samt Kylie Minogue og Ozzy Osbourne på rollelisten.

Den er også blevet opført på Broadway i USA og i år også i Danmark, inden den om halvandet års tid vender tilbage.

I musicalen er mere end 70 verdensberømte hits med. Fra blandt andre David Bowie, Lady Gaga, Queen, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Britney Spears, Madonna, U2 og Adele.

/ritzau/