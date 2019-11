Tårerne trillede ned af kinderne på Jakob Fauerby, efter at han sammen med Silas Holst vandt "Vild med dans".

Det var et rørt dansepar i form af skuespilleren Jakob Fauerby og hans dansepartner Silas Holst, da de blev kåret som vinder af "Vild med dans" fredag aften i Forum Horsens.

- Jeg har det virkelig godt. Jeg er rørt og oprigtig overrasket. Jeg havde ikke regnet med, da vi startede, at vi kunne nå hertil, siger en rørt Jakob Fauerby.

Guldregnen væltede ned over parret, der kunne modtage stående ovation fra både de andre deltagere og publikum.

Samtidig blev der skrevet verdenshistorie i Vild med dans-regi. Det er nemlig aldrig før lykkedes to af samme køn at vinde konkurrencen.

- Hvad skal jeg sige, det er fantastisk. Tænk, at jeg skal have lov til det. Jeg er for en gangs skyld uden ord, siger Jakob Fauerby.

Parrets afslutningsdans og freestyle bar da også på et budskab, og det er en idé, Silas Holst har haft længe.

- Jeg har haft idéen siden 2017, da det er en personlig historie, jeg havde lyst til at fortælle. Den dans vil stå meget højt på min huskeliste, siger Silas Holst.

Det fik en blandet modtagelse, da TV2 i sin tid annoncerede, at to mænd skulle danse sammen. Selv om både Jakob Fauerby og Silas Holst er meget glade for trofæet og sejren, så er det budskabet, der har fyldt mest.

- Vi havde ikke stået her, hvis Danmark ikke havde et åbent sind og også havde mod og turde gøre det. Det er en følelse af stolthed. Stoltheden over mangfoldighed og danskerne, siger Silas Holst.

- Vi har alle sammen fortjent, at danse med den vi har lyst til. Det skal min datter vide. Det her er det bedste eksempel, jeg kan give, siger Jakob Fauerby.

De to vindere glæder sig til at skulle fejre sejren, og selv om de gennem de sidste 12 uger har været sammen stort set hver dag, er der stadig noget parret ikke har gjort sammen.

- Vi har overhovedet ikke være fulde sammen endnu, så det skal vi være, siger Silas Holst.

/ritzau/