Den professionelle danser håber at vise et mere nuanceret billede af dans ved at danne par med Jakob Fauerby.

Når Silas Holst om små to uger vender tilbage som professionel danser i "Vild med dans" efter en pause på fem år, bliver det med skuespiller Jakob Fauerby som partner.

For første gang i programmets historie skal to mænd danse sammen, og for 36-årige Silas Holst har det været en fornøjelse at have en mand med i træningslokalet i år.

- Det har virkelig været fedt. I de sidste par sæsoner, jeg var med i, spurgte jeg om lov til at danse med en mand, så det er dejligt, at det endelig er lykkedes.

- Jakob Fauerby har længe ligget højt på min drømmeliste over mennesker, jeg gerne ville danse med. Jeg har kigget på ham og tænkt, at der var rytme i ham - og det er der - så det lever op til alt, hvad jeg havde håbet på, siger han.

Silas Holst har været med i "Vild med dans" i seks sæsoner og har vundet to gange.

Sidste gang, seerne så ham i det populære underholdningsprogram, var i 2014, hvor han vandt med vejrværten Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Han sikrede sig også sejren i 2011, hvor han dansede med skiløberen Sophie Fjellvang-Sølling.

Nu ser Silas Holst frem til at vise seerne et mere mangfoldigt billede af, hvad dans er, ved at danne par med Jakob Fauerby.

Men han understreger, at det ikke er et politisk projekt for ham at danse med en mand.

- Mit hovedfokus er at vise, at dans er meget mere end bare at danse kvinde og mand sammen. Min egen datter på fire år går til dans, og hun danser med en pige, fordi der ikke er nok drenge på holdet.

- Det er meget normalt for børn at danse med en af samme køn, og børn kan godt finde ud af det, men når vi bliver voksne lægger vi alt muligt seksualitet og politik ned over det.

- For mig handler det om at vise, at dans er glæde, og at der er mangfoldighed i dans. Jeg ser mere på det med de briller, end jeg ser på det med de homoseksuelle minoritetspolitiske briller, siger han.

For hans dansepartner, den 42-årige skuespiller og instruktør Jakob Fauerby, betyder det noget, at børn og unge får flere LGBT-personer at spejle sig i på tv, end han havde som barn.

- Da jeg sagde ja til at være med i programmet, var det, fordi jeg håbede, at det kunne rykke noget at danse to mænd sammen. Hvis der sidder nogle små piger og drenge derude, som kan spejle sig i os, så er det da vidunderligt.

- Men når først programmet begynder, tror jeg ikke, at folk vil synes, det er så kontroversielt. Jeg tror, de opdager, at vi bare er to mennesker, der danser sammen, siger han.

Og netop det - at danse - har været en udfordring for skuespiller Jakob Fauerby, som blandt andet er kendt fra satiregruppen Platt-Form.

Han har været plaget af smerter i muskler og knæ og indtil flere vabler på fødderne, efter han og Silas Holst har været i træningslokalet.

- Der er sådan lidt andefødder over mine fødder - de er meget brede - og de skal så på bedste Askepot-vis proppes ned i en lidt for lille sko.

- Så jeg føler mig hver dag som den onde stedsøster, der desperat forsøger at få min fede fod ned i en meget lille sko, siger han og griner.

Men selv om kroppen er på overarbejde, føler Jakob Fauerby sig grebet af dansen.

- Det er benhårdt, men det er også vildt fedt, og jeg har lyst til at danse hver dag, siger han.

"Vild med dans" har premiere fredag den 13. september.

/ritzau/