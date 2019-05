Når Signe Lindkvist sætter sig i dommerstolen til "Danmark har talent", kigger hun efter det spektakulære.

Hun har blandt andet spillet skuespil, stået i spidsen for børnenes melodigrandprix og lavet børnefjernsyn i stride strømme.

Til efteråret debuterer Signe Lindkvist som dommer i underholdningsprogrammet "Danmark har talent" på TV2.

Den garvede entertainer har besluttet, at hun udelukkende går efter de optrædener, som giver hende en god mavefornemmelse.

- Jeg skal kunne mærke, om nummeret kan udvikle sig, og om det er rigtig underholdende. Jeg går virkelig efter følelsen i maven, fortæller hun.

Dommertjansen passer rigtig godt til Signe Lindkvist, fordi hendes bagkatalog bugner af god underholdning.

- Jeg er jo selv en gøgler af guds nåde. Jeg elsker gøgl og alt, hvad jeg vil kalde god gammeldags underholdning. Jeg har lavet tonsvis af børneprogrammer, store shows og cirkus, og jeg elsker at lave underholdning, fortæller den 45-årige tv-vært.

- Jeg elsker det spektakulære og anderledes, så derfor følte jeg også, jeg kunne byde ind med noget.

Hun har også sagt ja til at sætte sig i dommerstolen, fordi hun selv har set mange talentshows uden at være helt tilfreds.

- Jeg har haft det som tusindvis af andre sikkert har haft det, når de har siddet derhjemme og set det: "Dommeren har jo lort i hovedet. Det holder jo ikke". Så jeg er også med i håbet om og troen på, at jeg kan gøre det bedre.

Det kan være svært at sende håbefulde deltagere hjem, men Signe Lindkvist sætter en ære i at sige sin mening.

- Det er nemt, når mennesker stoler på sig selv, har det godt, ved hvad de kan og har talent. Men når det er nogen, som har fået at vide af deres forældre, at de er gode til noget, men ikke er det, så kan det godt være svært at sige: "Hør her, det dur ikke". Så handler det om at sige det på en ordentligt måde.

- Jeg forsøger at være ægte og ærlig, og derfor kommer jeg da også til at sige grove ting nogle gange, forklarer hun.

Fordi Signe Lindkvist selv har erfaring med underholdning i alle afskygninger, har hun en veludviklet sans for, hvornår noget er rigtig godt.

- Det er som at lære at køre på cykel. Man ved godt, hvornår et nummer fungerer. Ofte kan man også se, hvornår nummeret ikke virker.

- Det bedste er at se noget, hvor man tænker: "Hold kæft, det der havde jeg aldrig tænkt, man kunne lave". Det er så fedt at blive rigtig overrasket og se nogen, der er skidesjove og total originale.

I efterårets sæson af "Danmark har talent" skal Signe Lindkvist være dommer sammen med skuespiller og sanger Peter Frödin, danser og skuespiller Sus Wilkins og komiker og radiovært Simon Jul.

Modellen Cecilie Haugaard og youtuberen Rasmus Brohave er værter på talentshowet og skal hjælpe deltagerne sikkert gennem løjerne.

Den nye sæson af "Danmark har talent" har premiere på TV2 i slutningen af august.

/ritzau/