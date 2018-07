Signe Lindkvist er en af idémagerne bag Cirkus Summarum, som har tiårs jubilæum denne sommer.

København. Det er præcis ti år siden, at Cirkus Summarum åbnede teltdugene for første gang, men det er først her et årti efter, at en kvinde nu står forrest i manegen.

Signe Lindkvist medvirker i årets forestilling som cirkusdirektør - en rolle, der tidligere har været indtaget af Rasmus Bjerg, men denne sommer er det den 44-årige entertainer og tv-vært, der står i front for forestillingen.

- Rasmus Bjerg skulle ud at prøve noget andet i år, så nu har man hevet en af de gamle cirkusheste op af hatten, og med hele den store feministiske bevægelse, der strømmer over hele verden, er det måske meget apropos at putte en kvindelig cirkusdirektør ind.

- Det er jeg i hvert fald i år - nu har jeg fået magten i manegen, griner Signe Lindkvist.

Signe Lindkvist har været med lige fra start og er en af idémagerne bag Cirkus Summarum.

Det kom sig et år, hun var konferencier til Muskelsvindfondens daværende arrangement Åh Abe, og hvor hun fødte ideen om at lave et arrangement i et telt, så det ikke var vejrafhængigt.

Det var starten på cirkusforestillingen fyldt med heltene fra DR's børneunivers, Ramasjang.

- Det første år var der ikke så bred opbakning til det, og det var svært at få artister med til det - folk syntes, at det lød absurd. Alle skulle overtales lidt, og det er klart, at når man har modstand, tænker man: "Gu' ve', om det er os, der er sindssyge".

- At have været med til at stampe noget op fra jorden, til i dag hvor det går helt vildt godt, har været en vidunderlig rejse, og det gør en pivstolt, siger Signe Lindkvist.

Selv om Cirkus Summarum er fyldt af glimmer og pailletter, er det også hårdt arbejde med knap så meget glamour bag tæppet.

Forestillingen spiller to gange om dagen i et meget varmt og tillukket telt det meste af sommeren, og det betyder, at de fleste medvirkende tilbringer meget tid væk hjemmefra.

- Det er den ekstreme passion, der bærer os. Det er enormt rart at være sammen med folk, som er af den samme art som en selv.

- Vi kan simpelthen ikke lade være. Alene det at lave ting til børn skal man være lavet af en meget særlig støbning for at gøre, siger Signe Lindkvist.

Derfor dedikerer hun glædeligt sin sommer til manegen.

- Når man tilbringer hele sommeren sammen og hver dag står halvnøgne og sveder og griner, får man et helt unikt sammenhold.

- Når man er blevet bidt af det her og først en gang har prøvet at stå bag ved tæppet, løbe ind i manegen og opleve 2500 unger, der bliver så lykkelige, er det lidt ligesom at få en fortjenstmedalje, når man har gjort noget godt for dem, og få lov til at opleve den kærlighed, de giver tilbage. Det er ekstremt rørende, siger Signe Lindkvist.

Samtidig sætter forestillingen hendes eget liv i perspektiv.

Muskelsvindsfonden står bag Cirkus Summarum, og derfor møder Signe Lindkvist mange med den sygdom under spilleperioden og optil.

- Når man lever et normalt liv med ilandsproblemer, så er der bare noget enormt skønt ved at have en sommer, hvor man på en eller anden måde bliver hevet ud af sin egen virkelighed og er sammen med nogle, der har noget hårdere livsvilkår end alle os andre.

- Det er vildt sundt for os alle sammen, og det er enormt rørende. Det ender altid med at påvirke en ret meget i løbet af sommeren, siger Signe Lindkvist.

Cirkus Summarum spiller sommeren over i København og Aarhus.

/ritzau/