Det kom som et chok for Sigmund, at han ikke skal være med i "X Factors" store finale.

København. Når finalen i "X Factor" løber af stablen næste uge i DR Byen, bliver det uden Sigmund som en af de tre finalister.

Fredag aften stemte seerne ham nemlig ud til fordel for Jamie Talbot, Rasmus og gruppen Place on Earth.

- Jeg synes, det er skideærgerligt, og jeg havde ikke forventet det. Alle har sagt, at de er chokerede og ikke forstår, hvad der er sket, siger Sigmund efter showet.

- Men samtidig er jeg så stolt af de muligheder, jeg har fået, og så langt jeg er nået. Det havde jeg ikke turde tro på, for jeg ved godt, at Danmark er et lille land, og at det ikke er alle, der er vilde med mennesker som mig, siger sangeren.

Han mener selv, at hans flamboyante stil måske ikke er faldet i alles smag.

- Jeg er rørt over al den kærlighed, jeg har fået fra så mange mennesker, men jeg tror også, der er en stor del af den danske befolkning, hvis smag det ikke rammer, og det kan man ikke gøre noget ved, siger han og fortsætter:

- Der er jo nogle, der ikke helt forstår den der festlige, glamourøse og farverige type, siger han.

Selv om det er slut for ham i "X Factor", er det ikke det sidste, danskerne har set til ham, hvis han selv skal bestemme.

- Det ultimative for mig ville være at lave fjernsyn og kunne begynde min tv-karriere. Jeg har fået en masse tilbud allerede, og jeg vil virkelig gerne være en entertainer og blive ved med at synge og danse, siger han.

Han er sikker på, han har noget at dele ud af.

- Jeg har fået beskeder om, at jeg har givet Danmark mere mangfoldighed og fællesskab. Jeg har delt vandene, men jeg er blevet stoppet på gaden så mange gange af folk, der har fortalt mig, at der er brug for en som mig. Og det er rørende og fantastisk, siger Sigmund.

Finalen finder sted på fredag klokken 20.00 i DR Byen.

/ritzau/