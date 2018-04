Den 11. sæson af "X Factor" skal finde sin vinder fredag aften. Her er de tidligere vindere.

København. Når den 11. sæson af det danske "X Factor" afgøres fredag aften i DR Byen, bliver det sidste gang, at det populære underholdningsshow finder sin vinder på DR1.

Denne sæson af "X Factor" bliver nemlig DR's sidste, inden TV2 tager teten.

Fredag aften er det finalisterne Jamie Talbot, Rasmus Therkildsen og gruppen Place On Earth, der skal kæmpe om sejren i underholdningsprogrammet, der fandt sin første danske vinder i 2008.

Blandt X Factor-dommerne er det den musikalske mentor og hitmager Remee, der kan kalde sig den helt store vinder.

Hele fire gange har han indtil videre stået med en finalist, som er løbet med X Factor-trofæet, og fredag har han to solister med sig i finalen.

Her er et overblik over alle vinderne af "X Factor" gennem årene:

Sæson 1: Martin Hedegaard (vindende dommer: Remee)

Sæson 2: Linda Andrews (vindende dommer: Lina Rafn)

Sæson 3: Thomas Ring Petersen (vindende dommer: Pernille Rosendahl)

Sæson 4: Sarah Skaalum Jørgensen (vindende dommer: Cutfather)

Sæson 5: Ida Østergaard Madsen (vindende dommer: Pernille Rosendahl)

Sæson 6: Chresten Flack Damborg (vindende dommer: Ida Corr)

Sæson 7: Anthony Jasmin (vindende dommer: Thomas Blachman)

Sæson 8: Emilie Esther (vindende dommer: Remee)

Sæson 9: Embrace (vindende dommer: Remee)

Sæson 10: Morten Nørgaard (vindende dommer: Remee)

/ritzau/