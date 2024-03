Sidste sæson af serien "Badehotellet" kommer ifølge flere anmeldere fint fra start - men den får også kritik.

De danske anmeldere har taget imod den tiende og sidste sæson af "Badehotellet" med blandede reaktioner. Sæsonen høster således stjerner fra både den laveste og den høje ende af skalaen.

I Berlingske får den af anmelder Jakob Steen-Olsen fire ud af seks stjerner.

Ifølge ham er serien fortsat svær at elske, men også umulig ikke at holde af.

- "Badehotellet" er ved at lægge an til landing, men kunne i princippet være blevet ved og ved, fordi personerne (næsten) ikke udvikler sig. Der sker en masse. Hele tiden. Og alligevel sker der ikke en pind, skriver han.

Også Filmmagasinet Ekko vurderer det tiende skud på stammen til fire ud af seks stjerner. Alt er ved det gamle - og så alligevel ikke, lyder det.

Serien centrerer sig om både gæster og personalet på et badehotel ude ved Vestkysten i det nordjyske.

I den nye sæson, der foregår i 1946, kaster krigen skygger, hvilket har skruet ned for universets charme og humor, og givet den en større alvor.

Og det slipper den indtil videre rimelig godt afsted med, vurderer mediets anmelder Knud Michelsen.

- Den dramatiske motor kører stadig lydefrit, og de øvrige roller bliver som vanligt fornemt administreret af såvel det velkendte ensemble som de nytilkomne.

I B.T. fremhæves den dramatiske dybde fra krigen også, som noget der adskiller sæsonen fra de tidligere.

Her mener mediets anmelder Kristian Dam Nygaard, at fans af de første ni sæsoner formodentlig også vil elske den tiende. Men der er ikke tale om kunst.

- Det kunne være interessant, hvis de turde eksperimentere mere med karakterne og deres forskellige historier, men holdet bag hitserien holder fast i deres koncept, og man må jo erkende, at det virker, skriver han, og tildeler afsnittet tre stjerner.

Trods blandt andet de nye skuespillere, er det eneste, der rigtig berettiger den sidste sæson, den allerede velkendte historie om uforløst og forbudt kærlighed.

Det mener Avisen Danmarks anmelder, der samtidig roser Amalie Dollerups præstation i rollen som Amanda.

- Længslen efter hendes elskede tyske løjtnant Uwe, der nu kender til den fælles datter Frida, mærkes helt ned i maven, skriver Ditte Birebæk Jensen.

Hun giver sæsonen tre stjerner.

I Ekstra Bladet er der ikke mange pæne ord at hente.

Rene Fredensborg kalder her serien for "Danmarks sløjeste sæbeopera" og nøjes med at uddele en enkelt stjerne.

- Jeg har set de tre første afsnit og skal advare om overhængende risiko for passiv stress. Altså, at man får en dyb indre uro af de overfladiske banaliteter.

Han erklærer sig blandt andet uforstående over for, at man "kan få så gode skuespillere til at spille så elendigt."

Tiende sæson af "Badehotellet" havde premiere på TV 2 Play den 3. marts og har premiere på TV 2 den 10. marts.

/ritzau/