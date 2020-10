Belgiens tronarving, prinsesse Elisabeth, der er datter af kong Philippe og dronning Mathilde, fylder 19 år.

Der er royal fødselsdag i det belgiske kongehus.

Landets tronarving, prinsesse Elisabeth, fylder 19 år den 25. oktober.

Prinsessen blev født i slutningen af oktober 2001 og blev december samme år døbt Elisabeth Theresia Maria Helena.

Prinsesse Elisabeth blev belgisk tronfølger, da hendes farfar, kong Albert II, abdicerede i sommeren 2013 og overlod tronen til sin ældste søn - den nuværende monark - kong Philippe.

Som tronfølger bærer prinsesse Elisabeth også titlen hertuginde af Brabant.

Prinsesse Elisabeth er det ældste barn i en søskendeflok på fire og således storesøster til 17-årige prins Gabriel, 15-årige prins Emmanuel og 12-årige prinsesse Eléonore.

Ifølge det belgiske kongehus er den royale fødselar glad for sport og spiller tennis, står på ski og øver sig i dykning. Hun kan også godt lide at trekke - noget, der bringer hende i kontakt med naturen, oplyser det belgiske hof.

Desuden kan prinsessen godt lide at lave mad og være sammen med sine venner.

Prinsesse Elisabeth har det seneste år været på college i Wales, men kom i foråret hjem til Belgien før planlagt grundet coronapandemien og er siden påbegyndt et forløb på Det kongelige militærakademi i Bruxelles, ligesom sin far, bedstefar og oldefar har gjort det.

Det er ikke kun coronapandemien, som har vendt op og ned på det belgiske kongehus.

I januar erkendte prinsesse Elisabeths farfar, den 86-årige abdicerede kong Albert II, at være far til den belgiske kunstner Delphine Boël, der nu har rettens ord for at kalde sig prinsesse.

Det ændrer dog ikke på noget i arvefølgen.

/ritzau/