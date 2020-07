Skuespillerinden nyder at være tilbage i dansk film, selv om "Undtagelsen" ikke var en rar film at lave.

Da biograferne i starten af juni igen kunne invitere danskerne indenfor i mørket, var det med mafiadramaet "Kød & Blod" med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen som en af de første film, der kunne indløses billet til.

Nu - knap en måned senere - er den danske skuespillerinde igen aktuel i en dansk film, nemlig "Undtagelsen", der er baseret på Christian Jungersens roman af samme navn.

Således er en af Danmarks mest rutinerede og populære skuespillerinder efter en årrække, hvor hun har arbejdet i udlandet, igen er højaktuel i dansk filmkunst.

For den 51-årige skuespillerinde selv har det bogstaveligt talt været som at komme hjem.

- Da jeg skulle lave "Undtagelsen", havde jeg jo lige lavet "Kød & Blod", og det var simpelthen så fedt at være tilbage på et dansk filmset, siger Sidse Babett Knudsen.

- Det føltes bare let. Jeg følte, jeg kendte mange af nuancerne, siger hun.

Det er ikke kun mange af skuespillerne og crewet bag kameraerne, hun kender herhjemme.

Det er også den særlige måde, tingene bliver grebet an på.

- Jeg har nemmere ved at udtrykke mig på dansk, og det er ikke kun et spørgsmål om sprog og ord.

- Vi har også en helt basal og grundlæggende lyst til at forstå hinanden herhjemme, hvor man i Frankrig for eksempel som udgangspunkt gerne vil diskutere, lidt som om det er en leg, forklarer hun.

Karrieren har de seneste år taget hende forbi et væld af franske film og en smuttur til Hollywood, hvor hun blandt andet har lavet den voldsomt hypede serie "Westworld" og filmatiseringen af Dan Brown-thrillerromanen "Inferno" med Tom Hanks.

Men rollen som Anne-Lise, der i "Undtagelsen" bliver frosset ude og mobbet af sine kolleger og beskyldt for at stå bag voldsomme dødstrusler, kunne hun ikke sige nej til.

Selv om mobningen på arbejdspladsen bare er en del af plottet i filmen, var det noget, der tændte Sidse Babett Knudsen at arbejde med.

- Jeg er på toppen over at lave noget om voksenmobning, for det er noget, der bliver talt meget lidt om. Og ofte når man har med et offer at gøre, så er det en bestemt type, som det er meget synd for, og som er et godt menneske og god ved dyr og meget beskeden.

- Sådan er Anne-Lise ikke. Hun er ambitiøs og dygtig og har faktisk selvværd og værdighed. Og når man har det, er det simpelthen så ydmygende at være et offer. Der er så meget skam forbundet med det, forklarer Sidse Babett Knudsen.

Mobning på arbejdspladsen er heller ikke et ukendt fænomen for skuespillerinden. Hun har selv været ude for noget, der ligner på forskellige filmset og tv-produktioner.

- Så er det, man priser sig lykkelig over, at man kan forsvinde igen, når optagelserne er slut. Men der går små stykker af en, når det sker, for det har så meget med identitet at gøre, siger hun og uddyber:

- Hvis man sidder sammen med nogen, der har en forudfattet mening om én eller fordomme, så kan man ikke ændre det. Det er helt op til dem, man kan hoppe og synge og danse, uden at det gør noget som helst. Det er den totale afmagt, siger hun.

Og mange mennesker, der bliver mobbet, lider et dobbelt nederlag, fordi der er et slags krav om, at man ikke må lade sig mærke med det, mener Sidse Babett Knudsen.

Om det er noget, der ligger i tiden, eller om det altid har været sådan, ved hun ikke.

- Man skal bare være stærk. Der er kommet sådan et ideal, der betyder, at hvis man ikke er det, så må man gå ud og skaffe sig den selvtillid. Jeg synes, det må være svært at være ung og blive trollet ned. Det er hårdt, men det er dobbelt hårdt, fordi det ligger mellem linjerne, at du er for svag, hvis du lader dig gå på af det. At så er det noget galt med dig, siger hun.

- Men det er der ikke. Det er ikke menneskeligt. Det er ikke meningen, at vi ikke skal blive påvirket af vores omgivelser. Det fineste ved mennesket er, at vi er følsomme og kan mærke det, der sker omkring os, siger hun.

I filmen er der en scene, hvor Anne-Lise prøver at nærme sig kollegernes fællesskab ved at vise en sjov YouTube-video, men bliver mødt af iskold ligegyldighed og bliver totalt ydmyget.

- Jeg kunne mærke det hele. Når man har prøvet situationen, sådan et ydmygelsens land, så er der et lille hul et sted inde i maven, som der er en hurtig genvej til. Det er helt forfærdeligt, siger hun.

- Det var ikke en rar film at lave, for den følelse går sgu ind i en. Det var ikke sjovt. Jeg kunne også mærke det, når jeg kørte hjem, ikke på sådan en overdrevet slem, psykisk måde, men det var bare meget virkeligt, forklarer hun.

Til gengæld nød hun at være på settet med blandt andre Danica Curcic, Amanda Collin, Lene Maria Christensen og instruktøren, Jesper W. Nielsen, som hun også har arbejdet sammen med på "Borgen".

Og netop "Borgen" er det næste danske projekt, der venter for Sidse Babett Knudsen.

I foråret kunne DR annoncere, at Adam Price skriver på en fjerde sæson af serien om den magtfulde politiker Birgitte Nyborg, som Sidse Babett har spillet siden serien havde premiere tilbage i 2010.

- Jeg glæder mig meget, men det er virkelig spændende. Jeg har god tid til at have præstationsangst, og så har jeg forhåbentlig sluppet den, når vi går i gang og kan tænke på nogle andre ting, siger skuespillerinden og smiler.

"Undtagelsen" har premiere den 2. juli.

/ritzau/