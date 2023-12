50 år efter Shu-bi-dua udgav sit første album med numre som 'Står på en alpetop', 'Kylling med soft ice' og 'Stærk tobak', stopper to af bandets medlemmer karrieren.

Ved en koncert på Bellevue-Teatret den 1. december er det sidste gang, at guitarist Claus Asmussen og keyboardspiller Willy Pedersen spiller de gamle Shu-bi-dua-sange. I hvert fald på scenen.

»Vi siger farvel til to legender, som har givet os så ufatteligt meget i så mange år. Det er, som orkester, svært at forholde sig til, men vi gør det, vi kan bedst: vi spiller højt og flot, og har det hylende morsomt imens,« skriver bandet Schubberne på Facebook.

Det oprindelige Shu-bi-dua eksisterede fra 1973 til 2011 og havde gennem tiden adskillige medlemmer. Forsangeren Michael Bundesen var den mest gennemgående figur, men guitaristerne Michael Hardinger og Claus Asmussen og bassisten Kim Daugaard har været med næste lige så længe.

Sammen skrev, spillede og producerede bandet numre som 'Hvalborg' og 'Sexchikane', der i 1993 vandt en Grammy for 'Årets danske hit'. De fik publikum til at skråle med på 'Vuffeli-vov', 'Danmark' og 'Den røde tråd'. Deres 'Midsommersang' har ved mange Sankt Hans-bål erstattet Holger Drachmanns oprindelige 'Midsommervisen'.

Da Michael Bundesen i 2011 fik en blodprop i hjernen, gik Shu-bi-dua i opløsning, men flere af de oprindelige medlemmer fortsatte senere karrieren og holder stadig liv i de oprindelige sange. Det sker dog i to forskellige bands.

I en musikpodcast fra Mediano fortalte den 74-årige Claus Asmussen i sommer, at planen var, at det oprindelige band skulle finde sammen igen. Men tilfældet ville, at han selv, sammen med keyboardspilleren Willy Petersen, der spillede med Shu-bi-dua fra 1978 til 1988, endte i bandet Shubberne, mens blandt andre Michael Hardinger, Jørgen Thorup og Kim Daugaard fortsatte i Michael Hardinger Band.

Begge bands turnerer fortsat med de gamle Shu-bi-dua-sange, men ifølge Claus Asmussen var det godt, at de delte sig op:

»Set fra mit synspunkt var det nok meget godt. For jeg har bemærket, at Hardinger gerne vil lave om på måden, vi spillede på. Men jeg kan godt lide at raffinere, det der var,« sagde han til Mediano.

Fredag 1. december går han sammen med Willy Pedersen og Schubberne på scenen for at gøre det for sidste gang.