En 27-årig kvinde er for nylig blevet gift med sin partner gennem ti år, men han har aldrig været sammen med andre kvinder og ønsker at udforske det. Men hvordan åbner man forholdet op uden at såre hinanden? Klinisk sexolog Maj Wismann svarer på spørgsmålet.

Skal vi have et åbent forhold?

Jeg er en kvinde på 27 år og er lige blevet gift med min mand på 31 år.

Selv har jeg haft en »vild« ungdom, hvor jeg har haft sex med flere mænd og et par enkelte kvinder – Jeg savner altså ikke noget.

Men min partner har kun været sammen med mig, og vi har gennem hele vores forhold snakket om, at han en skønne dag skulle udforske sin seksualitet og prøve at være sammen med andre kvinder.

Jeg stoler på ham, og jeg er slet ikke lukket over for ideen.

Men min mand går til sport, hvor han har mødt flere kønne kvinder, og han har spurgt om det er okay, hvis han udnytter muligheden for at være sammen med én, hvis den skulle opstå.

Jeg er lidt loren ved det, fordi jeg anerkender hans lyst, men samtidig går det mig på, hvis det er en kvinde, han gentagne gange skal se til sport efterfølgende.

Er jeg for lukket, hvad det angår? Er jeg sart? Og hvorfor går det mig på, at det er en tilfældig pige fra sport og ikke en fra en swingerklub?

Svar fra sexolog Maj Wismann

At åbne sit parforhold op er slet ikke for alle. Nogle vil være helt okay med det, og andre vil have rigtig svært ved det. Derfor vil jeg først og fremmest anerkende dit mod og sige, at du ikke er for sart, som du selv tænker, at du er!

Når man åbner sit parforhold op, skal man være særligt opmærksom på, at der skal være tillid og tryghed – og det, du reagerer på her, er et element af utryghed.

Jeg læser dit spørgsmål, som om du ønsker, at han skal have de her seksuelle oplevelser, så jeres fælles parforhold kan blive beriget.

At åbne sit parforhold op er en lang proces, og jeg læser din utryghed, som et resultat af, at du ikke rigtig ved, hvornår det skal foregå og med hvem.

Derfor vil jeg anbefale, at I tager en masse snakke, hvor I kan sætte rammerne for jeres aftale. I skal finde ud af, hvor jeres grænser går hver især.

Her kan jeg anbefale at bruge bogen »Kærlighedskontrakten« af Sara Skaarup, der også indeholder nogle gode øvelser, I kan lave sammen. Det er vigtigt, at I går langsomt frem med små skridt og hele tiden tjekker op på hinandens følelser, så det ikke går ud over jeres parforhold, skader jeres relation eller ødelægger noget for jer, der kan være svært at genoprette. Det er jo det sidste, I ønsker jer.

I forhold til kvinderne i sportsklubben, kan jeg godt forstå din bekymring omkring, at han skal se kvinderne bagefter. I skal være opmærksomme på, at jeres omgivelser også vil kunne reagere på det og kan misforstå det, der foregår, som utroskab, hvis I ikke passer på, og det er en meget uheldig situation, at sætte andre mennesker i.

Derfor vil jeg ikke anbefale, at han møder en kvinde der, men det kan for eksempel ske via en datingapp, hvor der er forventningsafstemt på forhånd.

Desuden skal man huske på, at der også er en tredje part i det her, der også skal være med på jeres aftale, så alle er indforstået med, hvad der foregår.