En 31-årig mand er bekymret. Hvorfor bliver han altid 'venne-zonet,' og fortæller man en date, man er jomfru? Klinisk sexolog Maj Wismann svarer på spørgsmålet.

31 år og jomfru – hvad gør jeg?

Jeg er en mand på 31 år, og jeg er jomfru. Ikke at der ligger nogen religiøs eller kulturel grund til det, det er bare aldrig sket.

Jeg har altid omgivet mig med kvinder grundet mit job og de skoler, jeg har gået i og har aldrig givet folk grund til at tro andet, end at jeg har været sammen med en pige. Jeg er altid faldet i den berygtede og lige så berømte 'vennezone' og er derfor aldrig kommet videre end det.

Hvordan stiller jeg mig, når jeg en dag finder en pige. Skal jeg sige det, som det er eller blot lade som om?

Svar fra sexolog Maj Wismann

Det er faktisk slet ikke unormalt at være jomfru i en forholdsvis sen alder. Det ser jeg både i min egen praksis og i min brevkasse, så det er vigtigt at få sagt allerførst, at du ikke er alene i den båd.

For man kan hurtigt tænke, at man er den eneste i hele verden – det er slet ikke tilfældet. Og om du for eksempel skal sige det til en kvinde på første date – det synes jeg ikke er relevant, hvis ikke det kommer på tale i situationen.

Men hvis du gerne vil have en kæreste og også gerne et aktivt sexliv, så skal du selvfølgelig være ærlig inden alt for lang tid. Det er skidt at begynde et parforhold på en uærlig måde, og hvis du tænker, at du kan blive valgt fra på den baggrund, så er mit svar, at der selvfølgelig vil være nogle, der vælger dig fra, men at der også er nogle, der vil vælge dig til.

Du skal også huske på at tage den anden part med ind i ligningen og tænke over, hvordan du selv ville have det med først at vide det bagefter, hvis I skal bygge en relation op. Og så er det bare vigtigt for mig at slå fast, at du ikke skal skamme dig, for det er som sagt meget mere udbredt, end du måske tror.