En singlekvinde på 28 er træt af, mændene kun tænker på sig selv i sengen. Klinisk sexolog Maj Wismann svarer på hendes spørgsmål.

Er jeg bare en levende onanihandske?

Jeg er simpelthen holdt op med at knalde. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at knalde, jeg har bare haft så mange dårlige knald, hvor mænd ikke engang så meget som prøvede at få mig til at komme.

Hvordan finder man de mænd, der faktisk er gode til at knalde, og ikke bare ser mig som en levende onanihandske?

Hilsen Fra 'Singlekvinde i slut 20erne, der gerne vil have en kæreste, men det går ret dårligt' (se svaret under billedet).

Svar fra Maj Wismann

Kære singlekvinde

Jeg skal hilse dig at sige, at det er noget, jeg har hørt rigtig mange gange. Faktisk får jeg henvendelser om det på månedlig basis. Jeg bider mærke i, du skriver, du gerne vil have en kæreste.

Og der er jeg meget klar i mælet – så er det det, du skal gå efter, og kommer du til at undgå de her tilfældige, seksuelle møder, hvor du føler dig brugt som en onanihandske? Nej, det kan du nok ikke, men du kan sætte nogle filtre op.

For eksempel omkring at lave nogle klare forventninger og være spot on omkring, hvad du ønsker dig, og hvad du ikke ønsker dig og også dele dine tidligere erfaringer som denne her onanihandske. Det er vigtigt at turde være ærlig omkring det, man føler og fornemmer og ens behov og savn.

En tommelfingerregel kan være, at hvis du netop vil have en kæreste, så kan du vente lidt med at have sex, så I når hen til et punkt, hvor du ved, om det er en potentiel partner og er et sted, hvor I kan tage en snak om forventningsafstemning i forhold til sex.

Det er ikke nødvendigt for alle, men jeg anbefaler det til dig, fordi jeg bider mærke i, du gerne vil have en kæreste og har de her dårlige erfaringer, og så kan du godt trække lidt i håndbremsen.