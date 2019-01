Den walisiske sanger Tom Jones og rapperne fra Den Gale Pose er blandt årets Fredagsrocknavne.

Der er hitkavalkade og nostalgi på programmet, når Tivolis Fredagsrock i år løber af stablen.

Blandt topnavnene er nemlig den 78-årige sanger Tom Jones samt den danske rapgruppe Den Gale Pose, som sparker deres genforeningsturné i gang med et show i forlystelsesparken.

Det afslører Tivoli i en pressemeddelelse.

For rapperne i Den Gale Pose bliver Fredagsrockkoncerten noget helt specielt. Da Tivoli for 22 år siden grundlagde konceptet med koncerter fredag aften, var gruppen nemlig de allerførste til at spille.

Nu skal de stå på scenen igen, men uden medlemmet Rasmus Berg, der gik bort i 2018.

- På grund af Rasmus Bergs alt for tidlige død har Den Gale Pose haft mange overvejelser om deres genforeningsturné, men har valgt at gennemføre i hans ånd, lyder det i pressemeddelelsen.

Ved koncerten vil sangerinden Szhirley og Dj Static gøre de originale medlemmer af rapgruppen, Jokeren og Nicholas Kvaran, selskab på scenen.

Mens Den Gale Pose skal på scenen den 26. april, skal Tom Jones, der blandt andet er kendt for sange som "Sex Bomb", "It's Not Unusual" og "What's New Pussycat", gøre det hedt i Tivoli den 5. juli.

Resten af programmet for Fredagsrock forventes offentliggjort 21. marts.

/ritzau/