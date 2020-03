Hvad gør man, når man ikke føler, at ens eks passer godt på det fælles barn? Når man bliver så vred og frustreret, at man har lyst til at flå hans hjerte ud?

Daisy Løvendahl hjælper en klient med at finde en vej i skilsmisseefterdønningerne, så det hele ikke ender i åben krig.

Anette har lyst til at sagsøge sin eksmand og få fuld forældremyndighed. Den sidste time har hun fortalt om middagsselskaber, hvor aftalen mellem dem var, at han ikke drak, og at han tog med hjem ved midnat, som så er endt i, at han alligevel har festet og ladet hende om at give sønnen en god søndag, fordi han lå brak.

Hun har fortalt om hans krævende jobskifte, om hans perioder med dårligt humør, og om hvordan det har været hårdt at være familie.

»Jeg havde aldrig troet, at hvis vi blev skilt, at han så ville dele Anton. Egentligt har jeg altid følt, at han er mit barn. Jeg ønskede ham, har taget alle sygedage, skolesamtaler og fodboldturneringer, men nu vil han være far.«

Anette ryster på hovedet:

»Det er fint for mig at være skilt, men jeg oplever ikke, at han er en god far. Jeg ved godt, at det er forkert at sige, men helt ærligt – hvis han aldrig har prioriteret at være der før, hvorfor så nu?«

Anette fortæller om, hvordan sønnen nogle gange ringer og er ked af det, og om at han en aften sendte grædende emojis fra samvær med faderen.

Sæt dig i barnets sted

Det er så instinktivt som forældre at ville skærme sit barn for enhver modgang, så jeg har stor respekt for Anettes følelser, men jeg oplever også, at de helt opsluger hende. Så jeg spørger til de bedrøvede telefonopkald og beskeder.

Hun fortæller, at Anton ofte slår det hen bagefter og siger, at han synes, det er svært, at de ikke er en familie mere. Så jeg beslutter at pirke lidt mere til hendes perspektiv med dette spørgsmål:

»Hvordan tror du, Anton oplever alt dette?«

Hun sukker og siger, det er svært for hende helt at blive klog på. Hun fortæller, at han virker glad nok, men at han også bliver ked af det og irriteret, når han kommer hjem fra sin far.

»Derfor tænker jeg også, at det bedste er, at han bliver hos mig alle hverdage og hver anden weekend. Så har han ro i sit liv, og så kan hans far leve sit eget liv!«

Da Anette har sagt det, ser hun selv lidt overrasket ud – og så kommer tårerne.

Krig ødelægger

Anette beslutter i samtalen at vente lidt, før hun handler. Vi taler i tiden efter om, at hendes fokus skal være på sønnen og hans oplevelse af samværet med faderen. Temaet om, hvordan han har det hos faderen, bliver ved med at dukke op, og det er meget tydeligt, at de som forældre er meget forskellige. Anette siger:

»Det er virkeligt ikke min oplevelse, at han giver vores søn det, han har brug for, men om det er værd at gå i krig for, er jeg mere og mere i tvivl om.«

Jeg nikker og supplerer:

»I min erfaring ødelægger krig altid relationen. I det øjeblik vi, optrapper konflikten, skal vi være parate til at sige farvel til enhver tanke om fælles fødselsdag og god dialog. Vi kan nemlig ikke både finde fælles løsninger og føre sag mod hinanden.«

Anette vælger i den kommende tid at lade sønnen bo hos dem begge og bakke op fra sidelinjen. Hun har altid telefonen på sig, hvis sønnen ringer, og hun gør sig umage med at hjælpe ham til at have det godt i det nye liv med to hjem og forskellig hverdag.

»Jeg er stadig enormt vred på min eks. Som mand og far. Men jeg prøver at holde fokus på Anton og se verden fra hans vinkel,« siger Anette. Jeg smiler til hende og kalder hende en hverdagshelt. Hun svarer, at hverdagshelte vist ikke har hemmelige ønsker om, at eksmænd forsvinder på deres forretningsrejser, og jeg glæder mig over, at hendes humor er intakt.

5 gode overvejelser, inden du går i krig med din eks

Krig eller kaffe?

Da en kvinde, jeg holder af, blev skilt, hyrede hendes eksmand en dyr advokat og sendte hende en stævning. Dagen efter skrev han til hende, at han gerne ville være venner og inviterede hende på kaffe. Det blev et nej tak. Der er en uskreven regel i verden om, at man ikke drikker kaffe og taler med dem, man er i åben konflikt med. Konflikt slukker for fælles kaffe, god stemning og fælles fødselsdage. Derfor skal du også være helt parat og klar til den konsekvens, hvis du vil slås.

Handl, når du er klar i hovedet

Hvem har ikke forbandet en eks til en grusom død i vrede eller fantaseret om busser, der kørte 'i vejen' for ham og hans nye babe? Du må gerne række hånden op, for ingen kan gætte, hvad du svarer ja til. Men altså – fantasier er, hvad de er. Handling er noget andet. Så lov mig, at du ikke handler, når du er allermest vred. For når vi er vrede, er vi ikke i kontakt med hverken visdom eller kærlighed. Vent, til du er klar i hovedet. For det meste forsvinder busfantasien, når vreden er fordampet.

Det handler ikke om dig

Selvom du ser, at din eks har 700 fejl som forælder, så skader det, der sker mellem dig og eksen, mest jeres barn. Også selvom du har ret i, at han gør en masse uhensigtsmæssigt som far. Du må blive verdensmester i at skelne din oplevelse af ham som far fra det, dine børn oplever. Du må stå fast i, at det aldrig handler om, hvad du føler. Det handler kun om, hvad dit barn oplever. Så er dit barn okay? Har dit barn brug for, at du gør noget? Eller er han eller hun bedre tjent med, at du bevarer freden?

Vær en løvemor, hvis der er brug for brøl

Er der brug for, at du reagerer, så gør det! Det handler aldrig om at ignorere noget, der er vigtigt for dit barn, og bare vende det blinde øje til. Tværtimod. Gå ind i relationen til din eks. Stå bag dit barn. Støt op. Brøl, hvis der er behov for at markere. Men vær opmærksom på, om brølet er serveret med konstruktiv dialog eller trusler om advokater. Lær også gerne din indre løvemor at skelne mellem, hvad du synes, er en dum måde at håndtere noget på som forælder, og hvad der virkeligt gør dit barn ked af det.

Se på det lange perspektiv

Når din søn eller datter er 40 år og tænker tilbage på deres barndom, hvad skal de så huske? Hvad er vigtigt at kæmpe for? Og hvad vil alligevel fortabe sig i tidens slør? Vi har det med at se de små detaljer meget tydeligt i nuet. Vi ser de glemte gummistøvler, sengetiden der blev for sen og den bedrøvede sms. Men når vi tænker tilbage, er alle de mindre ting væk. Men om ens forældre kunne fejre ens bryllup sammen, eller om man havde ondt i maven over konflikter som barn, det glemmer man ikke. Tænk i det perspektiv, når du handler nu.