Hånd i hånd-stjernen Ditte Ylva Olsen foretrækker at nyde singlelivet frem for at brokke sig over en kæreste.

Når anden sæson af tv-serien "Hånd i hånd" får premiere torsdag, er den kvindelige hovedperson, Lise, netop blevet skilt og skal ud på datingmarkedet igen.

En noget uvant situation for en kvinde, som har været gift med den samme mand i syv-otte år.

Men for skuespillerinde Ditte Ylva Olsen, som spiller rollen som Lise, er singlelivet ikke spor fremmed.

Hendes seneste lange forhold sluttede for fem år siden, og det har den 42-årige skuespillerinde lært en vigtig lektie af.

- Ved at være single i fem år har jeg fundet ud af, at jeg må gøre mig umage for alle mine relationer.

- Jeg har mange gode venner og er tæt med min familie, og det er jeg meget bevidst om. Man har mere tid til at pleje sine relationer, når man ikke har en kæreste, så man kan fylde sin tid med venner og familie, forklarer hun.

I første sæson af serien "Hånd i hånd" møder karrierekvinden Lise brandmanden Anders, og lynet slår ned.

Men kærligheden er ikke nem, og de må søge hjælp hos en parterapeut, som prøver at hjælpe dem med at finde frem til, hvor forholdet kørte af sporet.

Serien har fået Ditte Ylva Olsen til at tænke mere over, hvordan hun selv er i et forhold, og over, hvad hun gider - og bestemt ikke gider.

- Jeg synes, at mange bruger meget tid på at brokke sig over deres kærester, men det gider jeg overhovedet ikke.

- Så vil jeg hellere have et sundt og afslappet, moderne singleliv med mange gode relationer. Hvis du mistrives i dit ægteskab, skal du hellere være alene, siger hun.

Første sæson af "Hånd i hånd" slutter med, at hovedpersonerne Lise og Anders bliver skilt, mens anden sæson følger parret i det første år efter bruddet.

- Der er mange gråtoner i det, som jeg tror og håber, at folk kan relatere til. Den første sæson handler om den eneste ene kærlighed, mens anden sæson bliver mere mudret.

- Man elsker sin eks, men havde det svært sammen. Men en ny kæreste kan måske ikke det samme som den gamle. Så der er ingen klare svar, og det ligner jo virkeligheden meget, siger Ditte Ylva Olsen.

Hun har selv været i parterapi med en ekskæreste, og det kan anbefales, mener hun. Faktisk forstår hun ikke, at man kan lade være.

- Det er vildt, at noget som forhold og sexliv, som er så vigtigt for én, bare er noget, folk har lyst til at lukke øjnene for. Det er helt vanvittigt.

- Det er som at købe et hus, uden at måtte snakke om, at man skal renovere det, men bare håbe på det bedste, siger skuespillerinden.

Anden sæson af "Hånd i hånd" har premiere på Viaplay og TV3 den 13. februar klokken 21.00.

/ritzau/