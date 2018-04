Sara Hjort Ditlevsen kommer fra et videnskabeligt hjem, men tænker samtidig, at vi er en del af noget større.

København. Sara Hjort Ditlevsen kommer fra et naturvidenskabeligt hjem, og selv om den 29-årige skuespillerinde tror på, at der findes forklaringer på det meste, tror hun på åndeligheden i, at vi alle rummer en energi, der forbinder os.

Især når stjernerne funkler en sommernat, føler den prisvindende skuespillerinde sig som en del af noget meget større.

Her fortæller Sara Hjort Ditlevsen om sin tro:

Hvilken tro er du opdraget i?

- Jeg er opdraget antireligiøst. Min far er videnskabsmand og ateist. Når det er sagt, så har vi kristne traditioner. Vi fejrer jul og holder påske, selv om min mor har gjort meget ud af at pointere, at jul også er solhverv og en hedningetradition.

- Det er interessant, hvad videnskaben ville være, hvis man ikke startede med at have en tro på noget, man undersøger. Når man har fået ny viden, ændrer troen sig til netop viden. Der er stadig mange uforklarlige ting, videnskaben ikke kan svare på. De fleste vil sige, at der findes en videnskabelig forklaring, som man bare ikke har fundet.

Hvad betyder tro for dig?

- Tro betyder som sådan ikke så meget, for jeg har aldrig troet på en gud, men jeg er sikker på, at mennesker på en eller anden måde er forbundne.

- Jeg kan godt være åndelig uden at fastlåse mig til en bestemt trosretning. Det er den åndelighed, jeg oplever i kirkerum, eller når jeg ser op på en klar stjernehimmel og føler, jeg er en del af noget meget større.

- Jo ældre jeg bliver, kan jeg mærke, at det, der er vigtigt for mig, er ritualerne og traditionerne i troen. Det er noget af det, der binder os sammen, synes jeg.

Hvordan dyrker du din tro?

- Jeg kan godt lide hellige rum og steder, hvor man kan dyrke en eller anden form for åndelighed. Det savner jeg lidt i vores liv, hvor tingene går meget stærkt.

Hvornår har du sidst tvivlet på din tro?

- Jeg synes hele tiden, at man tvivler på en masse ting. Jeg tror faktisk, at tvivlen er noget af det allervigtigste.

- Selvfølgelig er det dejligt at finde en ro i accepten af, at der er noget, der er større end en selv, men der skal stadig være plads til ikke at have svaret på det uforklarlige.

- Jeg har svært ved at rumme, at der er folk, der undertrykker og bekriger hinanden på grund af tro. Det er ironisk, for det, at de tror på en gud, binder dem netop sammen - mere sammen end dem, der ikke tror.

Hvad tror du, der sker, når vi dør?

- Jeg tror, vi bliver lagt i jorden, og så håber jeg, vi har en energi, der går ud i verdensaltet, men jeg tror ikke på et liv efter døden som sådan. Det ligger for langt fra den måde, jeg er opdraget på.

- Jeg har svært ved at tro, at der ikke skulle være et eller andet, der bliver efterladt - vi lever videre i erindringen hos de folk, der har elsket os.

- Intet menneske er en ø, som man siger. Jeg kan godt lide tanken om at føle, at vi bliver en del af stjernerne. Når jeg kigger op en sommeraften, er det nærmest der, jeg kan blive religiøs. Jeg mærker, at der er noget, der er så meget større end mig.

Sara Hjort Ditlevsen er aktuel i "Advokaten", som kan ses på Viaplay og på TV3 onsdag klokken 21.00.

/ritzau/