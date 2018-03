Skuespillerinden Sara Hjort Ditlevsen ynder at fordybe sig i litteratur, film og kunst, som udfordrer hende.

København. Selv om Sara Hjort Ditlevsen har haft en bærende rolle i "Rita", "Perfekte steder" og "Gidseltagningen", er det sjældent, at den 29-årige skuespillerinde selv ser fjernsyn.

Derimod går hun meget ud og fordyber sig i teater, film og kunst.

Her fortæller den Bodil-vindende Undskyld jeg forstyrrer-stjerne, der er aktuel i TV3 og Viaplays thrillerserie "Advokaten", om sit kulturforbrug:

Hvilken film så du sidst?

- I biografen så jeg den fuldstændig fantastiske film "Call Me by Your Name". Det er en af de bedste film, jeg har set i lang tid. Den beskrev begær på en af de vildeste måder - man kunne virkelig mærke det.

- Den gjorde stort indtryk, og det var en af de film, hvor jeg følte, jeg var med i den. Den tør fordybe sig i scenerne og er så sansemættet, at man bare kan sidde og dvæle ved billederne.

Hvilke serier streamer du?

- Lige for tiden er jeg ved at se "The Crown". Den kan jeg godt anbefale. Det er spændende, hvorfor det egentlig er, at man skal have et monarki. I serien siger dronning Elizabeths farmor (Mary af Teck, red.), at de er udnævnt af Gud og kun skal stå til ansvar over for Gud, mens politikerne skal stå til ansvar over for folket. Det er der en spændende refleksion i.

- Farmoren siger også, at de skal stå som ideal, og det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid tænkt, hvorfor man skal have et monarki med nogle, der er født til en pligt og med blåt blod i årerne. Det har jeg konsekvent været imod, men trods alt alligevel ændret mere og mere holdning til.

- Jeg er også ved at se "Broen", men jeg er kun nået til anden sæson.

Hvilke podcasts lytter du til?

- Jeg lyttede til den ret fantastiske amerikanske podcast "Invisibilia" og hørte en historie om en familie, som mistede en datter, da de kørte for hurtigt, mistede kontrollen og kørte ind i en lastbil.

- Et år senere sagsøgte lastvognschaufføren familien for "emotionel trauma". Familien forstod ikke, hvordan han overhovedet kunne sagsøge dem. Man hører begge sider af historien, som handler om følelser.

- En forsker i følelser siger i podcasten, at man har en idé om, at følelser ikke er noget, man kan kontrollere, men at det rent videnskabeligt ikke er rigtigt, fordi følelser er ikke universelle, men bundet op til den måde, vi er opdraget på.

Hvilket program kan få dig til at tænde for fjernsynet?

- Jeg har ikke fjernsyn, men jeg ser det nogle gange på min computer. Det sidste, jeg har set, er faktisk "X Factor". Jeg har ikke fulgt med i de sidste mange år, men det er sidste sæson, og derfor synes jeg, det er sjovt at følge med.

- Jeg kan også godt finde på at se "Hos Clement", DR's dokumentarer og serier, men det er meget lidt fjernsyn, jeg ser.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Jeg er gået i gang med "Ser du månen, Daniel" af Puk Damsgaard, og så har jeg lige læst "Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan. Det er et stort værk. Vi fik den i gave, da vi blev færdige på teaterskolen. Den er fantastisk og en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst.

Hvilke magasiner køber du?

- Jeg køber aldrig rigtig magasiner, men ligger der et dameblad, synes jeg, det er meget hyggeligt at kigge i.

- Hvis jeg køber et magasin, når jeg er ude at rejse, så kunne det være National Geographic. På et tidspunkt abonnerede jeg på Time Magazine, men det får jeg ikke mere. Lige nu får jeg Politiken.

Hvor går du ud for at være kulturel?

- Jeg går meget i teatret og i biografen. Jeg går nok mere ud end de fleste qua mit arbejde, og jeg får slet ikke set alt det, jeg gerne vil.

- Jeg kan også godt lide at gå på museer. Inden for de seneste uger har jeg været på Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Louisiana.

/ritzau/