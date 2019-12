Drømmer du om at udgive en bog? Få råd fra forfatter Henrik Frederiksen, som har gjort det i 25 år.

Hvis du har en højdramatisk krimi eller en episk fantasyroman liggende i skrivebordskuffen, som du gerne vil have udgivet, så kan det give mening at udgive bogen selv i stedet for at gå efter en forlagskontrakt.

Sådan lyder budskabet fra forfatter Henrik Frederiksen, som er en af landets mest succesfulde selvudgivere.

Da han for 25 år siden fik afslag fra adskillige forlag om at udgive sin første bog, brugte han et legat på 10.000 kroner på at få trykt sin bog i 2000 eksemplarer og solgte den efterfølgende i en stand uden for stormagasinet Illum i København.

Siden har han selv skrevet og udgivet 10 romaner og har ifølge egne oplysninger solgt over 300.000 eksemplarer af sine bøger.

Det kræver entreprenørånd at udgive sine bøger selv, og det er vigtigt at få de rigtige og mest kompetente folk til at hjælpe sig, mener han.

Da Henrik Frederiksen først begyndte at udgive sine bøger selv, fik han hjælp af venner og bekendte, men i dag køber han sig til blandt andet redaktør, korrekturlæser, opsætter, grafiker og fotograf foruden selvfølgelig trykkeriet.

En god redaktør er alfa omega.

- Selvfølgelig skal man kunne skrive for at udgive og sælge sine bøger, men ellers siger jeg altid "redaktør, redaktør, redaktør", når folk spørger mig om et godt råd. Find en person, som du kan sparre med.

- Jeg har i mange år brugt en redaktør, hvor vi har siddet i mange timer på værtshuset Frederik VI på Frederiksberg Allé og drukket øl og røget smøger, mens vi udviklede mine bøger sammen.

- Jeg er ikke nødvendigvis sindssyg god til plotudvikling, men med ham var det helt fantastisk. Så en god redaktør er rigtig vigtigt, siger han.

Det er også utrolig vigtigt at finde en god korrekturlæser, mener Henrik Frederiksen.

- Der er meget få, der virkelig kan lave en god korrektur. Jeg har brugt mange korrekturlæsere, som tidligere har været på forlag, for jeg kan simpelthen ikke snuppe fejl i bøger og slet ikke i mine egne, siger han.

I forhold til trykkeriet er det vigtig at indhente tilbud flere steder fra. Henrik Frederiksen har betalt syv kroner per bog for at få trykt sin nye roman, "Svigt", som han sælger for 149 kroner.

Men prisen er ikke alt - det er også vigtigt at finde et trykkeri, som arbejder professionelt.

- Min første bog, "Hjernespind", betalte jeg for at få trykt, før jeg havde fået bøgerne. Da den ankom, havde trykkeriet lakeret bogen, så den smittede af, og jeg kunne ikke få mine penge tilbage.

- Da jeg fik trykt min anden bog, "En magisk jul", fik jeg trykt 6000 bøger, som var så dårligt sat sammen, at siderne faldt ud. Så jeg har lært lidt hen ad vejen, siger han.

Når bogen er trykt, skal den markedsføres og sælges.

Henrik Frederiksen har valgt at sende sin bog til anmeldere og forskellige kulturpersonligheder for at få en udtalelse, som han kan sætte på coveret af sine bøger.

Han har til gengæld ikke gjort meget ud af at promovere sine bøger på sociale medier.

- Det handler om at finde sin egen originale måde at gøre det på, siger han.

For at sælge sine bøger har Henrik Frederiksen siden 1995 stået i en stand i forskellige stormagasiner i København ved juletid og hyret sælgere til at opsøge kunderne, mens han selv sidder i standen og signerer.

Derudover har han lavet en aftale med Coop, som aftager hans bøger og sælger dem i blandt andet Fakta og Kvickly.

Igen opfordrer Henrik Frederiksen til at finde sin egen metode. Det vigtigste er at tro på, at ens bog er god nok.

- Hvis man skal skrive og sælge sine bøger, så skal man virkelig være tykhudet og tro på, at man har noget originalt at byde på.

- Mange forfattere får tunnelsyn, når de får en forlagskontrakt og bliver benovet over, at der overhovedet er nogen, der vil udgive deres bog. Det er de nemmeste forfattere at snøre, for så tænker man ikke på økonomi eller rettigheder, men skriver bare under.

- Men hvis man har knoklet med noget, så skal man tro på, at det har en værdi. Det er det allervigtigste, siger han.

/ritzau/