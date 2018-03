Foreløbige seertal antyder, at antallet af tv-seere, som så årets Oscar-show, kan være det laveste nogensinde.

København. De foreløbige seertal for årets Oscar-show, som blev sendt natten til mandag dansk tid, tegner et billede af, at færre så den 90. oscaruddeling end året før.

Faktisk tegner årets amerikanske seertal til at blive det laveste nogensinde.

Det fire timer lange show, der havde den amerikanske komiker og talkshowvært Jimmy Kimmel som vært for andet år i træk, havde ifølge foreløbige tal fra analysehuset Nielsen en rating på 18,9.

Det svarer til, at 18,9 procent af de amerikanske tv-seere på 56 store markeder fulgte ABC's livetransmission af Oscar-uddelingen.

Det er et faldt på 16 procent fra året før, hvor Oscar-showet trak 22,4 procent af seerne, svarende til 32,9 millioner amerikanere. Det var det laveste niveau i ni år.

Det hidtil laveste antal seere til tv-showet blev målt i 2008, hvor komikeren Jon Stewart var vært. Her fulgte 32 millioner med i showet på tv.

Tallene inkluderer ikke seere, som har fulgt Oscar-uddelingen på digitale og mobile platforme. De endelige tal vil blive offentliggjort mandag aften amerikansk tid.

Faldet i antallet af tv-seere er i 2018 ligeledes faldet for andre store tv-begivenheder som Grammy Awards og Super Bowl i forhold til året før.

Filmen "The Shape of Water", der handler om en stum kvinde, som forelsker sig i en sortgrøn havmand, blev kåret til den bedste film ved oscaruddelingen.

Filmens mexicanske instruktør, Guillermo del Toro, vandt samtidig prisen som bedste instruktør ved showet i Dolby Theatre.

/ritzau/Reuters