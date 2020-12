Julen efter farens død var den sværeste. Og det er også en gave fra faren Tommy, der har sat de største spor.

Julen i år betyder noget ekstra for popstjernen Rasmus Seebach.

Det er nemlig første gang, at hans søn, Holger, som fylder fire år til januar, er helt med på, hvad der skal foregå.

- Holger forstår det nu, og han glæder sig helt sindssygt meget. Og derfor glæder jeg mig også mere end nogensinde. Noget af det fedeste ved at få børn er at få lov at genopleve nogle ting igennem dem, siger den 40-årige sanger.

- Den julekalender, jeg har lavet musik til ("Juleønsket", red.), bliver genudsendt på TV2, så den tænker jeg, at han godt kan forstå efterhånden. Det er ret sjovt. Det glæder jeg mig til, lyder det fra den stolte far.

Her deler Rasmus Seebach sine bedste minder, og hvad der står øverst på ønskelisten i år.

Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Det er det første søndag i advent, hvis det er før den 1. december. Ellers er det den 1. december. Jeg kan sagtens komme i julestemning i november, men jeg giver mig selv rigtig lov og skruer lidt ekstra op, når det bliver 1. december.

- Man skal jo også have pyntet lidt op og købe juletræ, og det bliver lidt åndssvagt, hvis man kun har det i halvanden uge. Så fra december må man gerne pynte op og høre julemusik.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Lige nu er mit bedste juleminde sidste år, da julemanden kom. Min manager, Nicolaj Bundesen, er julemand, og det er bare for fedt! Han har den dybe Bundesen-røst (han er søn af Shu-bi-dua-ikonet Michael Bundesen, red.), så han lyder virkelig som en rigtig julemand.

- Jeg glæder mig endnu mere i år, fordi jeg kan mærke, at Holger kommer til at forstå det meget mere. Det er fortryllende at se de små børn æde det fuldstændig og synes, det er fantastisk.

- Han kommer som julemand selve juleaften, før vi spiser. Så får man lige givet en gave eller to. Og så har de voksne også lidt mere ro til at sidde og snakke senere. Så det gælder om at finde en gave, der kan tage noget tid. Noget Lego eller sådan noget, de selv kan lege med.

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Jeg kan huske, at der var engang, hvor der gik ild i noget juledekoration.

- Og så kan jeg da huske, at den første jul, efter vi havde mistet vores far (musikeren Tommy Seebach, red.), var en lidt særlig oplevelse. Det var ikke på den måde mislykket. Men jeg forbandt juleaften så meget med, at han var der. Og det var han pludselig ikke. Så det var en ekstra følsom jul.

- Det må julen jo også gerne være, så den var ikke mislykket, men den var anderledes.

Hvad er din rolle i julen?

- I gamle dage skulle man jo bare fede den og hygge sig og se fjernsyn. Og det var rigtig dejligt. Men det får jeg altså ikke lov til mere. Jeg synes også, det er superhyggeligt at stå for maden og være med til det. Jeg får ikke lov til at gøre det alene, for det er jo min mors gamle opskrifter, der skal følges.

- Julen er også en travl dag, hvor der skal god mad på bordet, og det hele skal spille. Vi tager os den frihed at lave både and og flæskesteg. Min storebror vil nok hellere have kalkun, så nogle gange laver vi også det ved siden af.

- Holger er bare klar på alt, hvad der er sovs på!

Hvad gør I til jul, der overrasker andre?

- Jeg tror ikke, vi gør noget, som andre ikke gør. Jeg tror, at vores jul er så klassisk, som en jul overhovedet kan være. Det er på den helt gode, gammeldags facon.

- Jeg ved ikke, om vi må gå om træet i år og synge. Men jeg tror det bliver svært for os at tie helt stille. Vi kan sgu godt lide at danse om juletræet.

Hvilken julegave har fået dig til at græde?

- Det er måske mere noget, jeg i dag kan sidde og blive følelsesladet over. Jeg fik engang "No Diggity" af Blackstreet på single af min far. Den var lige udkommet - jeg tror ikke engang, jeg havde hørt den - så jeg syntes det var lidt skørt, at jeg fik den af min far.

- Men han havde hørt den, og han syntes bare, den var fed. Så når jeg tænker tilbage i dag, eller hvis jeg hører den i radioen, så tænker jeg over, hvor sjovt det er, at han gav mig den. Og så kan jeg godt blive lidt rørt og tænke: "Hold kæft, hvor var det sejt. Han havde luret, at jeg ville synes, den var fed". Han slår ikke lige en som typen, men den havde han luret.

Hvad håber du, der ligger under juletræet i år?

- Jeg tager lige min ønskeseddel. Det, jeg ønsker mig mest, er en tæpperenser. Og det er, fordi vi lige har fået hund (hvalpen Berta, red.). Så der er nogle uheld.

- Jeg kunne godt tænkte mig, at lige så snart uheldet har været ude, så kan jeg bare rense tæppet.

/ritzau/