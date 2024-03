Stjernefrøet Sebastian Bull har forældre og kæreste omkring sig på Berlinalen, hvor filmen "Vogter", han har hovedrollen i, er udtaget til hovedprisen.

Den fremadstormende skuespiller Sebastian Bull har knebet sig selv i armen mange gange i løbet af de sidste par dage.

Dramaet "Vogter", som han har en af hovedrollerne i, er udtaget til hovedkonkurrencen ved den anerkendte og prestigefulde Berlinalen som den første dansksprogede film i otte år.

Sebastian Bull er taget til den tyske hovedstad for at repræsentere filmen i kampen om Guldbjørnen.

- Det føles lidt som en drøm. Jeg har glædet mig, og lige pludselig står man her, siger Sebastian Bull og fortsætter:

- Det går så stærkt det hele, og det er så stor en oplevelse. Især når man aldrig nogensinde havde forestillet sig at stå her i Berlin i sin første hovedrolle i en biograffilm - og så endda over for sit idol Sidse Babett Knudsen. Det er jo helt fantastisk, siger Sebastian Bull.

I "Vogter" bliver fængselsbetjenten Eva, spillet af Sidse Babett Knudsen, viklet ind i et moralsk dilemma i mødet med den hårdkogte kriminelle Mikkel, skildret af Sebastian Bull, der sidder inde for mordet på Evas søn.

Stik mod al fornuft bliver hun overflyttet til den sikrede afdeling, som Dar Salim spiller afdelingslederen af. Her afsoner Mikkel, og derfra udfolder der sig et højspændt drama om retfærdighed og retsfølelse.

"Vogter" havde verdenspremiere torsdag 22. februar på selveste Berlinalen.

- Min mor og far er her. Og også min kæreste, siger Sebastian Bull, der privat danner par med Vild med dans-stjernen Asta Björk.

- Så de mennesker, jeg gerne vil have skal være her, er her. Jeg skal bare nyde det og læne mig tilbage, fordi vi virkelig har knoklet. Så nu skal vi bare se det hele gå op i en højere enhed, siger han.

Sebastian Bull er autodidakt skuespiller og fik sin første rolle allerede i syvende klasse i Thomas Vinterbergs prisvindende drama "Submarino".

Efter folkeskolen fortsatte han på gymnasiet, til trods for at han ikke følte sig til rette på skolebænken. Da han i 3.g blev tilbudt en rolle i filmen "9. april", tøvede han derfor ikke med at forfølge sin drøm.

Siden er det blevet til adskillige roller både i tv-serier og på film, og nu står han over for det, der kan blive det helt store gennembrud både i Danmark og internationalt.

I skuespillerfaget har Sebastian Bull fundet sin hylde, efter en opvækst hvor han ofte følte, at han ikke passede ind.

Sebastian Bull har ADHD og angst, og han er meget åben om det. Nu kan han sætte sin erfaringer i spil i rollen som Mikkel.

- Jeg brugte meget af min egen erfaring, om den vrede og ensomhed man går med som lille, når man ser sine venner klare det skidegodt, og man selv er lidt svært kørende, siger han åbenhjertigt.

Dog fortæller han også, at han er en skuespiller, der i højere grad bruger, at han har adgang til sine følelser end at trække for meget på egne erfaringer.

- Men det er klart, det skal jo komme et eller andet sted fra, siger Sebastian Bull og fortsætter:

- Jeg vil bare ikke have, at jeg tager det med hjem. Jeg ser lidt skuespil som at være møbelsnedker. Du bygger en stol, og så går du hjem bagefter.

Flere toneangivende medier som Indiewire og Variety har fremhævet Sebastian Bulls præstation i "Vogter".

- Sebastian Bull spiller Mikkel med en uigennemtrængelighed som et vildt dyr, skriver Indiewire, mens Variety beskriver skuespilleren med et "vredt og dødt blik i øjnene, som om han har givet op på verden, før han overhovedet har levet".

Processen har været intens, men utroligt givende, fortæller det danske stortalent.

- Det er jo det fantastiske ved at være skuespiller. Man kan få lov til at bearbejde nogle ting i sig selv i den karakter og undersøge sit eget følelsesregister. Men det har været hårdt, fordi der har været mange krævende scener. Jeg er virkelig kommet ud i afkrogene på mig selv, siger Sebastian Bull og fortsætter:

- Samtidig går man også hjem derfra, kniber sig i armen og tænker: "Jeg har simpelthen lige stået over for Sidse Babett Knudsen og spillet en scene! Hvad fanden er det, der foregår?!".

Om "Vogter" bliver Sebastian Bulls springbræt videre ud i verden, må tiden vise.

- Det er jo det, man håber på - eller at det i hvert fald kan ringe en klokke i udlandet, når man hører mit navn. Det ville da være fuldstændig fantastisk, lyder det fra ham.

Men i første omgang handler det om, at holde benene på jorden midt i al den mediebevågenhed, der omgærder Berlinalen.

- Man græder lidt, griner lidt og nyder det, siger Sebastian Bull.

- Jeg tror, det er vigtigt at minde sig selv om, at det her er "once in a lifetime". Og så tror jeg, at når man er ydmyg i det, så vil man også kunne se det hele og mærke det. Det vil jeg i hvert fald prøve.

"Vogter" får dansk premiere 12. september.

/ritzau/