Netflix har offentliggjort den første trailer til tredje sæson af sci-fi-serien "Stranger Things".

Fans af hitserien "Stranger Things" kan nu få det første smugkig på seriens tredje sæson.

Netflix har nemlig offentliggjort den første trailer til den nye sæson, som har fået undertitlen "One Summer Can Change Everything".

I traileren kan man blandt andet se, at seriens fem børneskuespillere for alvor er trådt ind i teenageårene og er blevet store.

Særligt Millie Bobby Brown, som spiller Eleven, og Finn Wolfhard, som spiller Mike, er skudt i vejret.

De var henholdsvis 12 og 13 år, da seriens første sæson havde premiere i 2016, men er nu fyldt 15 og 16 år.

Traileren afslører ikke meget af handlingen i tredje sæson af den Emmy-vindende serie.

Dog ser man fyrværkeri over en forlystelsespark på USA's uafhængighedsdag den 4. juli og klip af politibetjenten Chief Hopper med en pistol i hånden, inden det slimede kæmpemonster toner frem på skærmen til sidst.

Netflix har tidligere afsløret, at tredje sæson af "Stranger Things" kommer til at indeholde flere special effects end tidligere sæsoner.

Det er også kommet frem, at tredje sæson kommer til at foregå i 1985, som er et år efter begivenhederne i anden sæson.

1985 er samtidig året, hvor kultfilmen "Tilbage til Fremtiden" havde premiere, og der skulle efter sigende være indtil flere referencer til filmen i den nye sæson af serien.

De to første sæsoner af "Stranger Things" havde begge premiere omkring Halloween i oktober, men så længe skal seriens fans ikke vente denne gang.

Tredje sæson af "Stranger Things" får nemlig premiere på Netflix 4. juli.

Se traileren her:

https://www.youtube.com/watch?v=nK-zOZn-CoA&feature=youtu.be

/ritzau/