Traileren til den sidste Klovn-film er landet, og den viser, at ægteskabet mellem Frank og Mia skranter.

Fans af Klovn-universet, som er skabt af Casper Christensen og Frank Hvam, får nu et lille indblik i, hvad de kan forvente af den tredje og sidste film, der har fået titlen "Klovn the Final".

Tirsdag blev filmens trailer offentliggjort, og her kan man blandt andet se en scene fra Franks 50-års fødselsdagsfest på restaurant Josty, hvor Casper inviterer Frank med til Island.

Kort efter får Frank overbragt nyheden om, at Mia vil skilles fra ham. Derfor mener Casper, at Mia skal lægges på is.

Traileren kunne samtidig indikere, at Mia har været Frank utro med dværgen Christian, som også optræder i flere afsnit af Klovn-serien.

Selv om Casper og Frank skal på weekendtur til Island, kommer venneparret aldrig afsted på grund af en misforståelse i lufthavnen.

Da de ikke er klar til at tage hjem til sig selv, gemmer de sig ifølge en pressemeddelelse i Lars Hjortshøjs hus, som ligger over for Frank og Mias hus.

Frank ringer dog til Mia og fortæller, at de er på Island. Derfra ruller løgnen, som Casper og Frank har bygget op, fremgår det af pressemeddelelsen.

På filmens plakat, som også er blevet offentliggjort, ses Frank Hvam i det ikoniske hvide sæt undertøj, som har været gennemgående hos Frank-karakteren siden serien startede i 2005.

På skuldrene af Frank sidder Mia Lyhne, mens der er vulkanudbrud i baggrunden.

Filmen har fået undertitlen "Enden er nær", og den afslutter filmtrilogien, som startede med "Klovn the Movie" fra 2010.

Mens de to første Klovn-film handlede om Franks kamp for at blive far og venskabet med Casper, handler den tredje og sidste Klovn-film om kærlighed.

Det bliver igen instruktøren Mikkel Nørgaard, som står bag kameraet, ligesom han gjorde det på de to foregående film og de første seks sæsoner af Klovn-serien.

Jesper Rofelt stod for instruktionen på den syvende og sidste sæson af "Klovn".

"Klovn the Final" har premiere i de danske biografer 30. januar.

Se traileren her: https://www.youtube.com/watch?v=S1--V7ST-3k&feature=youtu.be

/ritzau/