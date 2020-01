Efter flere udenlandske projekter vender Sidse Babett Knudsen tilbage til dansk film.

De seneste år har Sidse Babett Knudsen haft travlt med blandt andet franske film og den hypede amerikanske tv-serie "Westworld", men nu er den danske skuespillerinde igen at finde på rollelisten i en dansk film.

Hun spiller nemlig rollen som matriarken i en gangsterfamilie i filmen "Kød & Blod".

- "Kød & Blod" er en intens familiefortælling, der foregår i et kriminelt miljø i en dansk provinsby med et nådesløst blik på kærlighed, sammenhold og fællesskabets destruktive magt, lyder det i en pressemeddelelse.

Her bliver sløret for handlingen også løftet.

- Da Idas mor omkommer i en bilulykke, placeres den kun 17-årige pige hos sin moster og voksne fætre. Ida har ikke set sin mors side af familien i mange år, men hendes nye hjem er fyldt med kærlighed og varme. Ikke mindst på grund af familiens overhoved, den altdominerende Bodil (Sidse Babett Knudsen), der holder sammen på familien.

- Familiens kriminelle levevej bliver hurtigt hverdag for Ida, men det er ikke altid nemt at adskille vold og manipulation fra kærlighed og omsorg. Snart indser Ida, hvad hendes mor i sin tid flygtede fra, lyder det.

Filmen er instrueret af Jeanette Nordahl, og det er hendes første spillefilm.

- For de fleste af os er familien det fællesskab, hvis uskrevne regler vi lærer at kende, længe før vi begynder at forstå det større, omkringliggende samfund. "Kød & Blod" er en historie om behovet for at høre til, og hvilken pris vi er villige til at betale for at være en del af en familie, siger hun i pressemeddelelsen.

"Kød & Blod" er optaget på Nordfyn og får premiere den 12. marts 2020.

Se traileren her: https://youtu.be/SSlG3FAHFa8

/ritzau/