Spillefilmen om terrorangrebene i København, der får titlen "Krudttønden" har fået sin første trailer.

Ole Christian Madsen har siddet i instruktørstolen og dirigeret blandt andet Nikolaj Coster-Waldau, Lars Brygman og Jakob Oftebro i filmen "Krudttønden", der er inspireret af terrorangrebene i København i 2015.

Nu er traileren til dramaet offentliggjort, og her kan man se Nikolaj Coster-Waldau som den nedslidte aktionsstyrkebetjent Rico.

Man ser blandt andet gerningsmanden Omar El-Hussein, spillet af Albert Arthur Amiryan, umiddelbart efter hans løsladelse fra fængslet, mens man også får et indblik i ofrene Dan Uzans og Finn Nørgaards liv.

- I det isnende kolde Europa er folk ved at komme videre efter det chokerende terrorangreb på Charlie Hebdo tidligere på vinteren, men i København har den prøveløsladte kriminelle Omar sine egne planer, lyder det i en pressemeddelelse fra SF Film.

- Filmmanden Finn, den jødiske vagtmand Dan og den nedslidte aktionsstyrkebetjent, Rico lever deres forskellige liv uden at vide, at de inden længe vil have krydset Omars spor i en fatal og skelsættende nat, lyder det.

Gerningsmanden Omar El-Hussein dræbte den jødiske vagtmand Dan Uzan, da han stod vagt ved synagogen i Krystalgade.

Finn Nørgaard, som bliver spillet af Lars Brygmann, omkom efter han ifølge vidner forsøgte at stoppe attentatmanden ved Krudttønden.

Instruktør Ole Christian Madsen havde selv angrebet tæt inde på kroppen, da han tidligere havde arbejdet sammen med filmmanden Finn Nørgaard.

Ole Christian Madsen har tidligere skrevet og instrueret spillefilm som blandt andet "Flammen og Citronen" og "Nordkraft" samt tv-serien "Edderkoppen" og flere afsnit af "Rejseholdet".

Se traileren til filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=IuxzR3_Xwwg & feature=youtu.be

/ritzau/