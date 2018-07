Hvad er det egentlig, deltagerne i 'Luksusfælden' skriver under på?

Et af TV3s mest populære programmer er uden tvivl ‘Luksusfælden’, som indtil videre har kørt i 20 sæsoner. Netop nu genudsendes den seneste sæson af programmet, og seerne giver ikke kanalen grund til ikke at lave endnu en sæson af programmet. Det er nemlig ugens mest sete program på TV3, selvom det er en genudsendelse.

Men hvad er det egentlig, der sker, når eksperterne får fuldmagt over deltagernes økonomi og får sat styr på deres økonomi? Hvad er det, folk skriver under på?

Det kan man se på billedet herunder, som er fra et af sæsonens programmer, og som der også bliver sagt i programmet, så giver man eksperterne lov til handle og indgå aftaler på ens vegne. Men faktisk skriver man under på, at de selvstændigt og uindskrænket kan forvalte samtlige af ens økonomiske interesser.

Der er altså virkelig tale om en økonomisk fuldmagt, og det er ikke bare et tv-stunt. Igennem den seneste sæson har man da også kunnet se eksperterne indgå aftaler, som sparede deltagerne for adskillige hundrede tusinde og barberede år af deres gæld. Derfor er deltagerne i programmet da også oftest glade for, at de giver eksperterne fuldmagten til at tage over i forhold til økonomien og er med i programmet.

