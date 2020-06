Sandra har fundet overskud i en hektisk hverdag og har tabt syv kilo på kun seks uger.

Sandra Leonhard Sommer fra ‘De unge mødre’ er i gang med en livsstilsændring, som primært involverer kosten, hvilket på blot seks uger har givet virkelig flotte resultater.

Sandra er mor på fuldtid, da hun stadig er på barsel med datteren Merle, som hun har med manden Martin.

Derudover er Sandra mor til Timo og bonusmor til Martins søn Marcus.

Selvom Sandra har rigeligt at bekymre sig om med en datter med epilepsi og konstante ture til og fra sygehuset i håb om, at lægerne snart finder en behandlingsmetode til Merle, så har hun alligevel fundet overskud til at gøre noget godt for sig selv.

'Jeg har egentlig fundet overskuddet, fordi jeg kunne mærke på mig selv og min krop, at det var nu, jeg var klar til at gøre noget ved de graviditetskilo, jeg havde taget på,' fortæller Sandra, der har tabt sig syv kilo på blot seks uger og afslører metoden.

'Jeg har skam “bare” spist sundt. Jeg har ikke bevæget mig mere, end jeg ellers plejer. Selvom det er en hård hverdag, vi lever, så er det ikke så besværligt, som jeg havde troet. Jeg laver for eksempel kartofler til drengene og salat til mig. Jeg spiser stadig et stykke kage, slik osv. ind i mellem. For mig handler det bare om at holde en god balance mellem sundt og usundt.'

Målet med vægttabet

Sandra er kun 3,4 kilo fra at være i mål med sin vægt før graviditeten med Merle, men det er ikke kiloene, hun fokuserer mest på.

'Mit mål er, at jeg er tilfreds og glad både for min krop, men også mine vaner. Det er også okay, hvis jeg ikke taber det hele, bare jeg er glad,' siger Sandra, der på sin Instagram har lagt et før- og efterbillede ud af sit vægttab.

'Jeg deler mit vægttab, ligesom jeg deler meget andet ud af mit liv også. Det er lidt en terapi for mig at have min Instagram, både når det går godt, men også når det går skidt,' fortæller Sandra

Se før-og efterbilledet herunder:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk