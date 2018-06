Den danske skuespiller er med i filmatiseringen af romanen "Det der ikke slår os ihjel" sammen med Claire Foy.

København. Da Claes Bang i februar dukkede op til oscaruddelingen, hvor han sammen med holdet bag "The Square" var nomineret til den prestigefyldte statuette, var det med helt afbleget hår.

Det var nemlig påkrævet til rollen i den film, han på det tidspunkt var ved at indspille, nemlig "The Girl In The Spider's Web".

Filmen er baseret på romanen "Det der ikke slår os ihjel", som er forfatter David Lagercrantz' fortsættelse af fortællingen om Lisbeth Salander, der først blev kendt i Millenium-bogserien af Stieg Larsson.

Nu er traileren til filmen landet, og her kan man i glimt se den hvidhårede Claes Bang skyde med skarpt i actionbraget.

Lisbeth Salander spilles i filmen af Claire Foy, der især har gjort sig bemærket som dronning Elizabeth II i "The Crown".

Se Claes Bang i traileren her: https://www.youtube.com/watch?v=ENA48z-QAp4&feature=youtu.be

/ritzau/