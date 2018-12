Nu kan 'De unge mødre'-deltageren kalde sig mor til to.

Allerede inden juleaften har Michelle Ellekær og Casper Galthéen fået den største gave i år. ‘De unge mødre’-parret er nemlig blevet forældre for anden gang.

Det afslører Michelle selv i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at sønnen kom til verden torsdag den 20. december. Parret har i forvejen sønnen Elliot, og nu kan de altså kalde sig forældre til to.



Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Michelle fortælle om sin angst.

»Han vejede 3240 gram og var 52 centimeter lang, og så er han mørkhåret, hvor Elliot var helt hvidhåret,« fortæller den nybagte mor til Realityportalen.

Det var meningen, at tv-seerne skulle følge med i livet hos Michelle, Casper og deres to børn, men sådan kommer det ikke til at være alligevel.

Familien har nemlig valgt at trække sig fra serien på grund af en kæmpe brøler fra produktionen.

I fremtiden må du derfor nøjes med at følge Michelle på hendes Instagram-profil.

Herunder kan du se det billede, som ‘De unge mødre’-deltageren har delt: